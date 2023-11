Mélody uit Moorslede start crowdfunding voor dierenartskosten én Pen Poot UZ Gent

De 34-jarige Moorsleedse Mélody Diéryckx start een crowdfunding op. Enerzijds om de hoog opgelopen kosten voor haar zieke hond Jenny te betalen, maar anderzijds ook om Pen Poot, een project verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Gent, te steunen. “Van een triestig verhaal van een kindje en een triestig verhaal van een dier kunnen we op deze manier toch nog iets moois maken.”

Begin dit jaar kreeg Mélody Diéryckx te horen dat haar hondje Jenny lymfeklierkanker heeft. Mélody stelde toen een bucketlist op met allemaal leuke activiteiten die ze voor Jenny nog wou verwezenlijken. “Een weekendje weg, een boottochtje, een cabrioritje. De voorbije maanden beleefden we samen heel veel leuke momenten, maar het belangrijkste is dat Jenny zich nog steeds vrij goed voelt. Ze kreeg zes maanden lang iedere week chemo en die sloeg gelukkig ook aan. Binnenkort wordt de nabehandeling opgestart.”

“Jenny is ongeneeslijk ziek, maar ze leeft wel langer dan verwacht. Onlangs vierden we nog haar tiende verjaardag. Een fantastisch moment waarvan we begin dit jaar niet wisten of we het nog zouden meemaken”, aldus Mélody.

Zij bouwde de voorbije acht jaar een geweldige band op met haar huisdier. Mélody en Jenny leerden elkaar kennen in Griekenland waar Jenny op straat leefde. “Jenny wist me helemaal in te palmen waardoor ik haar ook mee terug naar Moorslede nam.” Wie Mélody kent weet inmiddels dat zij en Jenny onafscheidelijk zijn.

Pen Poot

Mélody zag onlangs op de sociale media van de Universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde, een oproep naar harige penvrienden. “UGent is op zoek naar honden- of katteneigenaars wiens dier eenzelfde ziektebeeld heeft als kinderkankerpatiënten in het UZ Gent. Sommige kinderen met kanker hebben nood aan interactie met dieren, maar mogen vanwege hun toestand niet fysiek in contact met hen komen. Het is de bedoeling dat het kindje en het diertje als echte pennenvrienden elkaar briefjes schrijven”, legt Mélody het concept van Pen Poot uit.

De Moorsleedse was onmiddellijk voor het idee gewonnen en liet dat inmiddels ook weten aan de initiatiefnemers van Pen Poot. “Van twee triestige verhalen kan je toch nog iets moois maken. Jenny zal hoogstwaarschijnlijk weinig beseffen van hetgeen er gaande is, maar dit initiatief kan voor het zieke kindje wel een echte meerwaarde betekenen. We werken hier dan ook erg graag aan mee.”

Crowdfunding

Ondertussen hoopt Mélody toch nog enkele maanden aan de zijde van Jenny te mogen floreren. “Zolang ik Jenny niet zie lijden, zal ik er alles aan doen om haar in leven te houden. Ik hoop nog veel mooie momenten met haar te kunnen delen.”

Mélody merkt wel dat er met de behandeling serieuze kosten gepaard gaan. “Inmiddels gaf ik al 6.500 euro uit. Eerlijk, de kosten beginnen toch wat door te wegen.”

De Moorsleedse besliste daarom om een crowdfunding te organiseren. Die is inmiddels te vinden via de website http://steunactie.be/actie/lymfeklierkanker-jenny-kinderkankerpatienten-uz-gent/-28328. “Aan de steunactie koppel ik ook een goed doel. De helft van het ingezamelde geld zal ik gebruiken voor de verdere behandeling van Jenny, de andere helft gaat naar het Pen Poot-initiatief en de kankerafdeling van het Universitair Ziekenhuis in Gent.”

Acht jaar geleden organiseerde Mélody nog een pannenkoekenverkoop om het hondenproject in Griekenland te steunen en ook nu overwoog ze om opnieuw een actie op poten te zetten. “Maar een dergelijk initiatief vergt echter heel wat tijd en die tijd wil ik de komende maanden volledig aan Jenny spenderen.”