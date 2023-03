Mélody (33) maakt bucketlist voor terminaal zieke hond Jenny: “Hopelijk beleven we nog heel wat mooie momenten”

Bijna tien jaar geleden redde Mélody Diéryckx haar hond Jenny van de Griekse straten, nu probeert ze haar geliefde huisdier aan de hand van een bucketlist nog fantastische laatste maanden te geven. “Toen ik te horen kreeg dat Jenny lymfeklierkanker heeft, stortte mijn wereld in. Anderzijds ben ik blij nu de komende maanden de kans krijg om samen hopelijk nog veel mooie momenten te beleven.”

Wie Mélody Diéryckx kent weet dat haar hond Jenny haar alles is. “Jenny is als een kindje voor me. We zijn onafscheidelijk.” Voor de start van het hechte vriendschapsverhaal moeten we bijna tien jaar terugkeren. Na een relatiebreuk vluchtte de inmiddels 33-jarige Moorsleedse even naar Griekenland om er straathondjes te helpen. Tijdens die twee weken lange trip leerde ze Jenny kennen. “We hadden een emotionele dag achter de rug en hadden heel wat dieren in ellende gezien. Jenny bracht me ’s avonds troost. Er ontstond al snel een hechte band. Toen ik terug thuis was, merkte ik dat ik haar enorm miste.” Met de hulp van Mélody’s zus werd Jenny overgebracht naar ons land.

“Jenny verbleef verschillende maanden bij mijn zus. Ik was op zoek naar een huurhuis, maar vond geen goede plek waar ook middelgrote honden toegelaten waren. Ik besloot dan maar, vroeger dan gepland, een huisje te kopen zodat Jenny bij mij terecht kon.”

Intensere band

De voorbije jaren werd de band tussen Mélody en Jenny alsmaar intenser. Via sociale media deelt Mélody al jarenlang foto’s van de vele avonturen die zij en Jenny beleven. “Jenny is een fantastische hond. Superlief en sociaal.” Mélody’s wereld stortte dan ook in toen begin dit jaar lymfeklierkanker vastgesteld werd bij de inmiddels 9-jarige Jenny. “Plots had Jenny minder eetlust. Het verdict was zwaar. Jenny heeft nog maximum een jaar te leven. Ik zet nu mijn eigen hobby wat on hold zodat ik de chemokuren van Jenny kan betalen. Ik hoop ze nog zo lang mogelijk aan mijn zijde te hebben”, aldus Mélody die aan valschermspringen doet.

Ondanks de grote financiële kosten die gepaard gaan met de behandeling van Jenny wil Mélody de komende periode ook nog tal van leuke momenten beleven met haar trouwe bondgenoot. Daarom stelde ze een bucketlist op met zaken die ze nog samen willen doen. “Van kamperen tot een boottochtje, een cabriorit of een bezoek aan de drive-in van de McDonalds. De meeste zaken kan ik zelf voor Jenny verwezenlijken, bij andere zaken schakel ik de hulp van kennissen of vrienden in. Zo wordt er momenteel een lied voor Jenny gemaakt en zou ik in september graag nog een verjaardagsfeest voor haar geven. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar iemand met een bakfiets om eens een toertje te doen in de gemeente.”

Instagram

Ondertussen krijgt Mélody, die in het gemeentehuis van Moorslede werkt, vaak de vraag hoe het nu met Jenny is. “Voortaan kan men via de Instagrampagina ‘Jennys_bucketlist haar avonturen volgen. Wie zelf ideeën heeft om Jenny nog een onvergetelijk moment te geven mag ook via die weg voorstellen doen.”