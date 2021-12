Melissa Nuyttens organiseert Hulste for Life: “Ik krijg het warm van sociale projecten”

Sinds oktober 2021 organiseert Melissa Nuyttens elke week een Warmste Wandeling voor het goede doel: Hulste for Life ten voordele van Make-a-Wish Belgium Vlaanderen en Het Ventiel Hulste. Op 26 december staat haar voorlopig laatste wandeling op stapel. “Ik hoop dat we een bedrag met vier cijfers bij elkaar gestapt hebben.”

Op zondag 26 december zet Melissa Nuyttens een punt achter haar wandelinitiatief Hulste for Life ten voordele van Make-a-Wish en Het Ventiel. Met de voorlopig laatste Warmste Wandeling hoopt zij nog een paar honderd euro toe te voegen aan de spaarpot voor de twee goede doelen.

Buddywerking

“Ik wou graag iets doen voor ons dorp. De voorbije jaren organiseerde Hulste for Life altijd een kerstmarkt ten voordele van Make-a-Wish. Dit jaar kwam Het Ventiel erbij. Voor mij was het onmiddellijk duidelijk dat ik deze goede doelen mee wou ondersteunen.”

“Kinderen die levensbedreigend ziek zijn, blij kunnen maken met een mooie wens, vind ik van onschatbare waarde. En het belang van buddywerking voor mensen met jongdementie moet nog meer onder de aandacht komen”, aldus Melissa, die 13 wandelingen organiseerde.

Wandelen tijdens coronasluiting

“Als ik nu mijn spaarpotten zie, dan denk ik dat we zeker een bedrag met vier cijfers bij elkaar zullen gestapt hebben. Heel erg spannend.”

Het idee van de Warmste Wandelingen kwam er eigenlijk door corona. “Toen mijn zaak de deuren moest sluiten, ging ik elke vrijdag 15 à 25 kilometer wandelen met mijn beste vriendin.”

“Eenmaal de zaak weer open mocht, verdween het wandelen een beetje naar de achtergrond. Ik miste het, en wilde weer starten. Daarom kwam ik begin oktober met het idee om iedere dinsdagavond opnieuw te gaan stappen.”

De warmte die je geeft én terugkrijgt bij een goed doel is onbeschrijfelijk

Van het een kwam het ander. “Toen ik elk jaar de verhalen van de Warmste Week hoorde, zei ik tegen mezelf: volgend jaar doe ik ook iets voor het goede doel. Ik word warm vanbinnen als ik mensen bezig hoor die zich inzetten voor een sociaal project.”

“2021 is het jaar geworden waarin ik zelf een engagement opnam: temeer omdat de goede doelen het door corona extra moeilijk hebben gehad. Er kon minder georganiseerd worden, dus er kwamen ook minder centen binnen.”

Goede-doelenpot

“Ik raad iedereen aan om iets te organiseren voor het goede doel. Er kruipt tijd in, ja, maar de warmte die je geeft én terugkrijgt, die is onbeschrijfelijk”, vertelt Melissa verder.

“Iedereen die dat wilde, kon met me meestappen, sporadisch een keer of wekelijks. Een heel laagdrempelig gebeuren. Wie wilde meestappen hoefde alleen maar 1 euro of meer (lacht) in de goede-doelenpot te steken, en zijn of haar goed humeur mee te brengen. We waren gezond bezig in de buitenlucht, er was verbinding en warmte tussen de stappers én we steunden er tegelijk onze goede doelen mee.”

613 wandelaars

Leuk detail: de verwachtingen werden overtroffen. “Eigenlijk vreesde ik een beetje dat ik met de eerste wandeling alleen zou staan op het dorpsplein. Tot mijn verbazing stonden er 34 wandelaars. De week nadien 42 en dit bleef in stijgende lijn gaan.”

“In de herfstvakantie lokte onze jeneverwandeling maar liefst 125 wandelaars. Tot nu toe kwamen er in totaal 613 mensen meewandelen. Of ik volgend jaar verder doe? Dat is nog een vraagteken voor mij, maar ik sluit het zeker niet uit.”