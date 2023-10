Melissa Caron zet zich in als eerste beleidsmedewerker Mens bij stad Veurne

Met heel wat enthousiasme start Melissa Caron (33) als allereerste beleidsmedewerker Mens bij Stad Veurne. Haar troeven: leergierigheid, nieuwsgierigheid en een passie om mensen te helpen. “Ik wil een ondersteunend diensthoofd zijn.”

“Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk aan Katho Kortrijk kon ik meteen op stage in het AZ Sint-Lucas Gent. Ik had geluk dat ik daarna direct een tijdelijk contract kreeg, wat dan werd omgezet naar een vast contract als maatschappelijk werker. Ik werd ingezet op de sociale dienst en heb er mijn eigen weg gevonden. Het medische luik is heel breed, boeiend en gevarieerd”, steekt spraakwaterval Melissa van wal.

“Naast een intakegesprek bood ik mensen ook ondersteuning na een ingreep: wat kan en wel niet als ze eenmaal thuis zijn, wat houdt dat in voor het gezin? Je moet ook weten wie er op spoed wel of niet in opname kan, in situaties van bijvoorbeeld partnergeweld of dakloosheid. Je begeleidt zwangere vrouwen en stelt vast dat niet iedereen gelukkig is met een zwangerschap. Moet je een abortus overwegen of doorverwijzen voor adoptie? Wat als een mama met een verslaving moet bevallen? Moet het parket worden verwittigd? Die job, vol variatie en de nodige adrenaline, heb ik altijd met hart en ziel gedaan.”

Combinatie met gezin

Toch moest Melissa op een bepaald moment een andere keuze maken. “Na mijn studies in Kortrijk heb ik samen met mijn man een huis gekocht in Izenberge. Ik had er geen probleem mee om 100 kilometer te pendelen tussen Izenberge en Gent, maar dat werd moeilijker toen we ons eerste zoontje kregen in 2013. Ik zette hem ‘s morgens af bij de crèche om 6.30 uur en haalde hem op om 18.30 uur.”

“Ik begon me af te vragen: wil ik wel de mama zijn die haar kindje elke dag 12 uur in de opvang steekt? Toen we ons tweede zoontje kregen in 2016 werd de combinatie met mijn job nog moeilijker. Mijn man is koeltechnicus, dus moesten we ook rekening houden met zijn permanenties. Toen heb ik besloten om te solliciteren bij Stad Veurne.”

Sociale dienst

Op 1 september 2017 werd Melissa aangenomen als maatschappelijk werker op de sociale dienst. “Daar kreeg ik de algemene dossiers en leefloon en budgetbeheer toegeschoven. Ik ben er samen gestart met toenmalig diensthoofd Tiebe De Bruycker. Bij Stad Veurne heb ik veel kansen gekregen. Ik leerde er veel mensen kennen en voelde de drive om ervoor te gaan. Toen Tiebe eind 2022 wegging, werd de vraag gesteld of iemand waarnemend diensthoofd wilde worden.”

“Ik zag dat wel zitten, maar wilde mezelf niet opdringen, tot de collega’s me in groep hebben voorgesteld. Van eind 2022 tot de zomer 2023 was ik waarnemend diensthoofd. Met de inkanteling van het OCMW en het stadsbestuur is ook het organigram van de stedelijke administratie gewijzigd. Ik heb me toen kandidaat gesteld voor de vacature beleidsmedewerker Mens, een nieuwe functie. Ik heb alle capaciteitsproeven en testen afgelegd en werd in mei 2023 officieel aangesteld. Dat betekent dat ik nu niet alleen verantwoordelijk ben voor de sociale dienst, maar ook voor de dienst burgerzaken en dat ik deel uitmaak van het managementteam.”

Diensthoofd

“Ik ben me ervan bewust dat ik nog moet groeien in deze functie, want burgerzaken is vooral dienstverlening en geen hulpverlening. Het verschil is dat alles strak vastligt in kaders qua wetgeving, procedures, richtlijnen, … Ook daarin wil ik een ondersteunende figuur zijn, en ik zal me er graag in verdiepen. Ik heb me ingeschreven voor opleidingen van de overheid zoals voor het toekennen van rijbewijzen, vreemdelingenzaken, …

“Als diensthoofd wil ik op de hoogte zijn van wijzigingen en alles kunnen vertalen naar mijn medewerkers. Ook de verkiezingen volgend jaar worden een uitdaging. Denk alleen al aan het organiseren van kantons: wie stelt wie en wat aan, waar komen er stemlocaties, hoe pakken we de verdeling van de kieslijsten aan? Gelukkig is er daarvoor ook een opleiding, ‘Verkiezingen 2024’. Je ziet, ik ben nog lang niet klaar met leren, maar ik heb er zin in”, lacht Melissa Caron.