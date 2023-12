Melissa (26) heeft haar kapsalon volledig vernieuwd: “Veel leuker om klanten te ontvangen”

In Wulvergem biedt Melissa Bostyn (26) haar klanten een totaal vernieuwd kapsalon aan. “Het is nu veel groter, rustgevender en professioneler. Kortom, voor mij is het hier zeer leuk om te werken en klanten te ontvangen.”

Melissa Bostyn is afkomstig uit Voormezele. “Dat is een rustig dorpje, dus wilde ik ook nooit in een stad of in de drukte wonen om er een kapsalon te starten. Vandaar de keuze om in Wulvergem te beginnen.” En dat deed Melissa zo’n vier jaar geleden. “Toen kochten we deze woning met aanpalende loods, met de bedoeling om die om te bouwen tot een kapsalon. Tijdens de verbouwing was ik alvast zelfstandig begonnen in een ruimte in de woning, zodat ik al wat cliënteel kon opbouwen, maar nu kan ik voluit werken zoals het hoort.”

Zonder silicone

Melissa werkt met exclusieve professionele producten van Gold. “De kleuring is zonder ammoniak en ook de shampoo is zonder silicone en parfum. Die keuze maakte ik niet zomaar. Ik ben zelf immers zeer allergisch aan al dat soort producten. Voor mezelf is dit niet alleen veel beter, maar zeker ook voor de gezondheid van de haren van mijn klanten.”

Melissa studeerde haarzorg in Immaculata Ieper in 2016. “Ik deed daarna heel wat werkervaring op in een groot kapsalon in Brugge.” Bij MB Hair kan je terecht voor extensions, zowel voor volume als verlenging. Melissa biedt ook alle klassieke behandelingen aan voor dames, heren en kinderen. (MDN)