Meldpunt Senioren in Nood bestaat tien jaar: “Schrijnende gevallen blijven het meest bij”

Het aantal meldingen van senioren in nood is in Oostende op tien jaar tijd verdubbeld. “Toch is dat nog maar het topje van de ijsberg”, zeggen hulpverleners. Oostende wil het meldpunt beter bekend maken en rekent op burgers om meer te melden.

Oostende is één van de weinige centrumsteden en de enige in de regio die een apart meldpunt heeft voor senioren in nood. Het bestaat tien jaar en zorgcoach Candice D’hulst was er van bij het begin bij. “In het eerste jaar waren er bijna 100 oproepen voor 65-plussers in nood. Vorig jaar waren dat er 257 en in het coronajaar 2020 was er een record van 285 oproepen. Het is niet verwonderlijk dat er in dat jaar meer meldingen waren rond psychisch welbevinden. Er zijn veel mensen die toen niemand meer zagen. Maar op 10 jaar tijd is er wel bijna een verdrievoudiging. We merken dat de gevallen van vervuilde woningen wel zijn toegenomen”, aldus Candice, die zich één melding goed blijft herinneren.

“Enkele jaren geleden kwam er een melding van een uitpuilende brievenbus. We contacteerden de huiseigenaar en die zei dat er geen probleem was omdat de huur elke maand werd betaald. Samen met de politie gingen we uiteindelijk de flat binnen. Toen bleek dat de persoon al een jaar overleden was. De tv-gids lag er open op de datum dat die vrouw overleden was. Niemand had haar afwezigheid opgemerkt, zelfs de dichte buren niet.”

Er komen echter nog te weinig meldingen van buren of familie

De meeste oproepen gaan over vervuilde woningen, mensen die eenzaam zijn, in isolement zitten of een verslavingsproblematiek hebben. “De politie en huisartsen of thuisverpleegkundigen zijn goed voor twee derden van de meldingen”, vervolgt haar collega Tahnee Verkempinck. “Er komen echter nog te weinig meldingen van de buren, kennissen of familie, terwijl die toch ook dicht bij de senioren staan. Het aantal senioren in nood ligt echt veel hoger. Er blijven nog te veel mensen onder de radar en dat hopen we te veranderen.”

Zorgcoaches

Na de melding gaan de zorgcoaches aan de slag. Eerst wordt er zoveel mogelijk info ingewonnen bij de melder en vervolgens wordt een bezoek ter plaatse gebracht om zich te vergewissen van de situatie. “De hulp bestaat er soms in dat we de sterk vervuilde woning laten kuisen, kijken voor opname in een ziekenhuis of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. We werken aanklampend op maat van de senior.”

Schepen voor Welzijn Natacha Waldmann (Groen) zegt dat het meldpunt nodig blijft en wordt uitgebreid. “Als mensen niet zelfredzaam zijn, dan komen hun zorgnoden in het gedrang. In situaties waar een partner van de oudere is overleden of bij beginnende dementie kan extra hulp welkom zijn.”

Schaamte

“Voor ouderen is het niet evident om hulp te aanvaarden. Trots of schaamte zijn vaak de redenen waarom ouderen in eerste instantie hulp weigeren”, zegt ouderenpsycholoog Luc Van De Ven.

Het meldpunt is te bereiken via 059 59 13 50, via het gratis nummer 0800 18 400, via onthaal@oostende.be of via een digitaal formulier op de site van de stad Oostende.