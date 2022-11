Melanie Vandendriessche: “Ik verzorg dieren aan huis”

LEISELE Zeggen dat Melanie Vandendriessche (33) uit de Izenbergestraat van dieren houdt, is een understatement. Gedumpte kleine en grote katten uit haar buurt worden in huis opgenomen en verzorgd alsof het haar kinderen waren. Melanie maakt nu van haar passie haar beroep en ging recent van start als dierenoppas aan huis.

Melanie Vandendriessche groeide samen met heel wat huisdieren op naast dorpswinkel ‘De Schapra’ in de Beverenstraat: vijf honden, cavia’s, woestijnratjes en enkele katten. Haar liefde voor dieren nam met het ouder worden alleen maar toe. En dus vonden ondertussen ook zeven katten en twee honden een warme thuis in haar nieuwbouwwoning langs de Izenbergestraat.

Gedumpte kittens

“Ik ben zorgkundige van opleiding en heb net als mijn partner Tanja een frituur aan de kust, maar ik moest eigenlijk boerin geworden zijn”, glimlacht Melanie. “Mijn hart ligt inderdaad bij dieren. En heel wat van mijn spaargeld gaat naar hun verzorging. Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om verwaarloosde of hulpeloze dieren aan hun lot over te laten.”

“Ieder jaar vinden wij meerdere gedumpte kittens in de gracht nabij ons huis”, zegt Melanie. “Ik neem ze in huis, kweek ze op met de papfles en laat ze steriliseren. Deze zomer nog vertrok ik op een gegeven moment naar de frituur. Niet veel later hoorde ik het geschreeuw van een klein katje onder de motorkap. Ik ben niet gaan werken, heb de garagist gebeld die de bumper en andere onderdelen is komen demonteren en na vijf uur kon ik het katje bevrijden. Ik heb het een week verzorgd, waarna het een nieuwe thuis heeft gekregen. Voordien hield ik al die vondelingen. Tot hier op een gegeven moment zeven poezen en twee honden woonden. Dat vinden we allebei genoeg. Je moet weten dat alle dieren hier de beste voeding en verzorging krijgen.”

Met hart en ziel

Afgelopen zomer besliste Melanie om van haar passie haar beroep te maken en ze begon een praktijk in oppas aan huis. Ze hoopt er haar hoofdberoep van te kunnen maken en op termijn haar frituur te kunnen stopzetten.

“Ik ga aan huis om dieren te verzorgen”, vertelt Melanie. “Voederen, wandelen, spelen, knuffelen, hun hok kuisen, hen zo nodig naar de dierenarts brengen, … ik doe het allemaal. Op die manier kunnen ze in hun vertrouwde omgeving blijven als de eigenaar ziek, met vakantie of gaan werken is. Ik voel dat er op deze streek nood is aan deze dienstverlening. Twee bezoeken per dag van 30 minuten kosten 22 euro. In Leisele en Izenberge vraag ik geen verplaatsingskosten, voor de andere Alveringemse deelgemeenten en de regio Veurne, de kustgemeenten, Lo, Diksmuide, Vleteren… reken ik 0,35 cent per kilometer. Ik doe dit met hart en ziel”, geeft Melanie nog mee. (AB)

Dierenoppas Mel, Izenbergestraat 89, Leisele. Info en afspraak: 0496-15 75 94 of dierenoppasmel@gmail.com. Website: www.dierenoppasmel.com.