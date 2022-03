Mekkerende lammetjes zijn publiekslievelingen op Lammetjesdag in Adinkerke

Zaakvoerder Andy Vandenbon van Hoeve Paepehof had zich uit de naad gewerkt om de jaarlijkse Lammetjesdag tot in de puntjes voor te bereiden, en zijn inspanningen werden beloond. De pasgeboren lammetjes met hun hoge aaibaarheidsfactor scoorden weer hoog, vooral bij de jongste bezoekertjes. De traditie van Lammetjesdag is echter met de jaren uitgegroeid tot een populair belevingsevenement met veel facetten dat publiek trekt van heinde en verre.

“Lammetjesdag 2020 was het laatste evenement dat we op de valreep nog konden organiseren voor de eerste strenge lockdown van de coronapandemie, want de vrijdag erna ging alles dicht”, blikt Andy terug.

“Exact twee jaar later is dit het eerste evenement dat we vrij kunnen organiseren, maar toch was het lang koffiedik kijken. Pas drie weken geleden hebben we definitief de knoop doorgehakt en het licht op groen gezet. Het was niet evident, want enkele belangrijke standhouders hebben intussen hun activiteiten stopgezet of durfden het nog niet aan om te komen.”

“Een aantal vrijwilligers heeft de organisatie verlaten, maar gelukkig daagden er ook nieuwkomers op die mee de schouders onder Lammetjesdag hebben gezet, en we kregen ook de steun van het plaatselijke feestcomité en de gemeente De Panne. Daardoor hebben we er opnieuw een mooie editie kunnen van maken, waarbij de Reuzen van De Panne de bezoekers verwelkomen. De kleinsten kunnen zich uitleven in workshops, auteur Gudrun Tahon is weer van de partij en houdt voorleessessies uit haar kinderboeken bij de schaapjes, er is leuke randanimatie… Omdat het ook ‘Artiestendag’ is tonen diverse kunstenaars hun werk, dat mensen ook ter plekke kunnen kopen.”

Streekproducten

“Luc Sohier prijst zijn Poperingse streekproducten aan, en de bekende geur van onze traditionele worstenbarbecue ruik je al van ver. Omdat mijn gloednieuwe pannenkoekenatelier pas open is, koppelen we daar een gratis zoektocht aan. De bezoekers moeten 25 spreuken vinden die betrekking hebben op schapen, en voor de schiftingsvraag moeten ze raden hoeveel kilo’s pannenkoeken er uitgestald zijn. Deze stapel geven we na Lammetjesdag aan de voedselbank in De Panne.”

Voor de kinderen was het even zoeken naar de lammetjes en hun mama’s, want de oude schapenstal werd afgebroken en moest plaatsmaken voor het nieuwe pannenkoekenatelier. De lammetjes dartelen nu vrolijk mekkerend rond in de stallen naast het hoofdgebouw, en binnenkort mogen ze de wei in. Voor de grote schapen moet Andy op zoek naar een nieuwe schapenkapper, want schapenscheerder Michel Van Breusegem is in april 2020 overleden. “Met Michel hebben we een trouwe, dierbare medewerker verloren, en onze gedachten zijn bij zijn familie”, besluit Andy.

Kinderboerderij EEtkafee Hoeve Paepehof is trouwens niet alleen open op Lammetjesdag. Het hele jaar door kan je er ook kennismaken met de andere boerderijdieren van Andy. Hij heeft ook ganzen, kippen, geiten, konijnen en grotere viervoeters op zijn erf. Info www.hoevepaepehof.be/ – Veldstraat (aan het voetbalterrein), Adinkerke.

(MVQ)