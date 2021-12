Meisje dat in chemieles ernstig verbrand raakte, kan thuis kerst vieren

De 14-jarige Elise Crombez uit Diksmuide en Houthulst haalt opgelucht adem: het meisje kan kerst vieren met haar familie thuis. Elise verbleef vijf weken in het brandwondencentrum en ziekenhuis na een ongeval in de chemieles maar herstelt nu verder thuis. “Ik kan zelfs al weer wat lessen volgen en mijn klasgenootjes terugzien”, glundert ze.

Het ongeval gebeurde op woensdag 27 oktober in ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide waar Elise in het derde jaar maatschappij- en welzijnswetenschappen zit. Tijdens een proef in de chemieles ging het fout tijdens het ‘faraoslang-experiment.’

Steekvlam

Er ontstond een steekvlam en die raakte Elise vol. Ze liep derdegraadsbrandwonden op aan de buik en de benen en werd naar het brandwondencentrum van het UZ Gent gebracht. Haar familie hoopte dat ze thuis zou zijn tegen kerst en die wens kwam nu uit. Na vijf weken werd Elise ontslagen uit het ziekenhuis.

“Het gaat goed met mij”, zegt Elise. “De pijn is eigenlijk verdwenen. In het begin had ik heel veel pijn maar die is nu weg. Mijn verwondingen moeten wel nog dagelijks verzorgd worden. Ik ben ongelofelijk blij dat ik naar huis mocht gaan. De eerste dagen in het brandwondencentrum heb ik veel geslapen maar nadien begon ik me toch erg te vervelen, hoe goed ik ook verzorgd werd door het personeel.”

Naar school

Haar dagen bestonden vooral uit Uno spelen met haar bezoekers en een serie bingewatchen. “Natuurlijk ben ik nu blij dat ik thuis ben en hier kerst kan vieren. Maar ook hier begon ik me snel te vervelen en dinsdag ben ik opnieuw naar school gegaan. Ik had niets gezegd tegen mijn klasgenootjes en iedereen vond het een topverrassing dat ik er plots stond!”

Elise stapte zelfs al opnieuw het lokaal binnen waar ze de brandwonden opliep. Ze zag ook al de jonge chemieleerkracht terug. “Dat waren twee wat moeilijkere momenten”, zegt ze.

Gesprek met leraar

“Ik had toch wat drempelvrees om het lokaal weer in te stappen want ik zie de vlammen nog steeds zo voor me. Meteen na die steekvlam dacht ik eigenlijk eerst dat het lokaal in brand stond en wou ik vluchten. De leraar heeft me dinsdag ook kort aangesproken maar dat was wat onwennig: Het is moeilijk zeker voor je? Maar wees gerust: we doen niks met vuur vandaag, probeerde hij wat te grappen.”

“Ach, ik neem hem nog steeds niks kwalijk maar wil toch wel wat antwoorden krijgen. Daarom heb ik zelf een gesprek met hem aangevraagd en vandaag (donderdag, red.) zitten we samen. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer normaal verloopt.”

Geen examens

Voor de klasgenoten van Elise is de examentijd aangebroken. “Maar omdat ik meer dan een maand school gemist heb, hoef ik de examens niet mee te doen. De leerstof ga ik sowieso wel inhalen en ik ben ervan overtuigd dat ik tegen de volgende examens helemaal mee ben.”

“Het hele incident zal nog wel zijn sporen nalaten, ik zie immers de littekens en zal zeker twee jaar een drukpak moeten dragen, maar ik hoop het zo snel mogelijk achter me te laten”, klinkt Elise moedig. (JH)