Meipulling wordt aprilpulling voor Muco UZ Gent: “We kijken er enorm naar uit”

Evelien Hillewaere (32) organiseert opnieuw een pulling ten voordele van Muco UZ Gent. De enthousiaste jonge vrouw uit Merkem lijdt zelf aan mucoviscidose, ook bekend als taaislijmziekte.

“Zes jaar was ik toen de diagnose werd gesteld. Mijn longcapaciteit is beperkt tot hooguit 55 procent van iemand zonder de ziekte. Als het erger wordt, moet ik in het ziekenhuis worden opgenomen voor een intraveneuze behandeling met antibiotica”, vertelt Evelien.

“Om het onderzoek naar mucoviscidose te steunen, organiseer ik een pulling. In het verleden heb ik dat al vaker gedaan ten voordele van muco-onderzoek maar door corona liggen de tractoren intussen al drie jaar stil. Maar nu het weer mag, zijn we er als de kippen bij om opnieuw een pulling te organiseren.”

Puur amusement

Evelien werkt als loonwerker en is zelf een fervente liefhebber van pulling. “Op 10 april starten we om 9.30 uur op het terrein in Merkem, langs de weg Ieper- Diksmuide, de N369 op een paar meter van Langewade richting Merkem. De pulling op zich is al het zien waard, deelnemen is nog leuker maar er is ook van alles voorzien voor de toeschouwers: een grote tent, er zullen braadworst en hamburgers te verkrijgen zijn, er is kinderanimatie, er zijn oldtimertractoren, jeeps en nog heel wat meer” vertelt Evelien. “We kijken er enorm naar uit en hopen dat het weer wat meevalt.”

Inschrijven kan via www.theblackfury.be en de inkom is gratis. Aprilpulling op 10 april met start om 9.30 uur in Merkem, het wordt een dag puur amusement ten voordele van het goede doel.

