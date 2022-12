Meiboom geplant bij gemeenteschool De Vijf Wegen

Bij de werken aan gemeenteschool De Vijf Wegen is de meiboom geplant. Dat wil traditioneel zeggen dat het hoogste punt van de ruwbouwfase bereikt is. De werken zitten dan ook op schema. De Vijf Wegen krijgt een nieuw gebouw met klaslokalen, een refter en later ook een nieuwe kinderopvang.

De verouderde gebouwen van de gemeenteschool waren al een tijdje aan vervanging toe, dit nieuwbouwproject geldt dan ook als een van de prioriteiten voor het gemeentebestuur. Voor de nieuwbouw wordt dan ook een behoorlijk bedrag uitgetrokken: 5,2 miljoen euro, door de inflatie intussen aangezwollen tot 5,9 miljoen euro.

Daarvoor krijgt De Vijf Wegen onder andere een nieuw klasgebouw voor kleuters waarin ook een refter zal zitten voor kleuters en lagereschoolkinderen. Er komen zeven klassen voor het lager en zeven klassen voor de kleuters, die laatste elk met een eigen tuintje. “De klassen zullen een schuifraam hebben dat uitgeeft op klein tuintje,” zegt schepen van Onderwijs Fauve Tack (Open Zulte). “Zo kunnen de kinderen ook eens buiten en het kan handig zijn bij projecten rond tuinieren of natuur.”

De bouwwerken voor dit alles zitten op schema en ook de aanslepende problemen die de bouwwerf met zich meebracht, zullen na de kerstvakantie van de baan zijn. Op de gemeenteraad werd recent nog aan de alarmbel getrokken over de erg modderige toestand van het schoolterrein. “Op vijf januari worden er twee tenten met vloerplaten geleverd die als overdekte speelplaats kunnen dienen”, zegt schepen Tack. “Voordien konden we in noodgevallen de sporthal gebruiken. Er liggen nu ook rijplaten op het terrein. Dit heeft inderdaad langer geduurd dan verwacht en misschien hebben we het probleem wat onderschat maar nu is het in orde.”

De werken verlopen verder in fasen, in de derde en laatste fase komt ook een nieuwe kinderopvang in de gemeenteschool. Al zal dit naar schatting pas voor eind 2024 zijn. (JF)