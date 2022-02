Meiboom geplaatst op residentie ’t Pietershof

Donderdag 10 februari werd klokslag om 13 uur de meiboom geplaatst op de hoogste verdieping van ’t Pietershof. Residentie ’t Pietershof is de enige terrasovergoten woonweelde binnen de wallen van Ieper. Een unieke gelegenheid dus om alle mogelijke zichten over de stad te bewonderen vanuit haar terrassen.

De mei zetten is een eeuwenoude traditie die voorspoed betekent voor de bouwvakkers en de toekomstige bewoners van het gebouw. Tevens symboliseert het dat de constructies zo stabiel, groot en sterk mogen zijn als een boom.

Bouwen van kerken

Verstraete.team houdt graag deze traditie in ere voor zijn nieuwbouwprojecten. “Dat het goed mag gaan met elkeen die aan dit gebouw werkte en dat het een gelukkige plaats mag zijn voor degenen die er gaan wonen.”

‘Kerkewerk’ stond vroeger voor degelijk en goed werk. “Voor Verstraete heeft dit een bijzondere betekenis omdat onze aannemingsgeschiedenis gestart is rond het bouwen van kerken over heel Vlaanderen en Brussel.”

Uitzonderlijke nieuwbouw

Residentie ‘t Pietershof, met 70 appartementen verspreid over het ene gebouw met drie verdiepingen in de Wenninckstraat en het andere gebouw in de Burggraafstraat, met vijf verdiepingen, heeft dus de mijlpaal van de dakverdieping bereikt.

“Met residentie ‘Pietershof’, gelegen op de voormalige site van de Kliniek van de Zwarte Zusters, realiseren we een uitzonderlijke nieuwbouw in het hart van het historisch stadsdeel van Ieper”, aldus Francis Verstraete, vijfde generatie – in 1924 bouwde de tweede generatie nog de Sint-Niklaaskerk in de Stuerstraat – aannemer uit Roeselare.

Kliniek van de Zwarte Zusters

De ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ kwam in 2008 grotendeels leeg te staan toen de activiteiten werden opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Het was al langer duidelijk dat de site een nieuwe bestemming zou krijgen.”

Ondertussen werd de ruwbouw uitgevoerd in een periode van 12 werkmaanden, gerekend vanaf het storten van de kelderplaat, eind december 2020, tot het storten van de dakplaat.

“Door de goede coördinatie van ons team, geleid door Stijn en Andy, is ons dat gelukt”, weet Francis, waarmee hij hen duidelijk in de bloemetjes wil zetten. Momenteel is Verstraete.team volop bezig met uitvoering van façademetselwerken van de eerste 18 appartementen en zijn de elektriciteitswerken al aangevat.

Terrassen zowel voor als achter

Francis spreekt van een unieke locatie om te wonen. “Door de ligging bij de Sint-Pieterskerk, het groen, de geschiedenis van de site, de wandelafstand tot het centrum, de ruime appartementen, de overdadige terrassen vooraan én achteraan – dus altijd zon, de architectuur en de perfecte afwerking, is dit een uiterst bijzondere plaats om te wonen.”

In overleg met de stad werd de architectuur van het gebouw ingepast in de omgeving. “Er werd gekozen voor een okerkleurige aansluiting op de zo typische Ieperse klei. De bewuste keuze voor serene en kwaliteitsvolle materialen sluit aan bij het rijke verleden van de stad.”

Pioniersperiode

Ieperser dan ’t Pietershof kan het niet zijn. De site kreeg de naam residentie Pietershof. “Met die naam gaan we terug naar het ontstaan van Ieper”, aldus Francis. “Ieper ontstond immers met een grote hoeve of een hof bij de rivier Ieperlee. In de jaren 800 verwoestten Noormannen het hof.”

“Honderd jaar later bouwde graaf Boudewijn II van Vlaanderen op een hoogte van de Ieperlee een versterkte hoeve. De plaats groeide uit tot een handelsnederzetting. De Sint-Pieterswijk verwijst naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk. De naam Pietershof is een verwijzing naar deze pioniersperiode voor Ieper. Wonen in ’t Pietershof is dus voor 200 procent in Ieper wonen.”

Hellohelp in elk appartement

Bij Verstraete.immo beschikken nagenoeg alle projecten over een app die je serieus kan helpen. Die app heet dan ook Hellohelp. Ook de appartementen in het Pietershof beschikken dus over deze app.

“Het betreft een heel eenvoudig maar zeer efficiënt concept. Alle appartementen beschikken zowel over de hard- als de software voor een noodoproepsysteem dat geïntegreerd is in het videoparlofoniesysteem. Maar ook vijf jaar abonnement om oproepen te doen over een periode van maximaal 25 jaar is inbegrepen in de aankoop van het appartement.”

Laagdrempelig

“Ideaal voor wat oudere bewoners van onze appartementen die liefst thuis in hun appartement willen blijven wonen, maar het héél noodzakelijk vinden te kunnen genieten van zekerheid om direct te kunnen geholpen worden door professionele hulp. Dit is de meest laagdrempelige vorm om geholpen te worden wanneer je in nood zou verkeren.”

“Voor eigenaars die graag willen verhuren is het dan weer een écht argument om een iets oudere doelgroep aan te spreken. Immers in dergelijk appartement is er geen reden meer om te verhuizen. Je bent er veilig en wel thuis. Bij Verstraete is helpen een werkwoord en vooruitdenken ons ding”, aldus Francis.

Info

“De flats met een oppervlakte van ongeveer 75 vierkante meter kosten ongeveer 189.000 euro, exclusief aankoopkosten. Voor een flat van ongeveer 110 vierkante meter betaalt de koper ongeveer 285.000 euro. Voor een garage start de prijs vanaf 25.000 euro en een berging kost tussen de 3.000 en 5.000 euro. Zo weet je dat het heel haalbaar wonen kan zijn in ’t Pietershof”, besluit Francis Verstraete. (EG)