Meeuwenteam VOC Oostende staat paraat bij overlast door meeuwen

Ook inwoners van Bredene kunnen tussen 15 maart en 15 september opnieuw een beroep doen op het meeuwenteam van het vogelopvangcentrum Oostende.

“Meeuwen zorgen soms voor veel overlast, de acties van het meeuwenteam moeten dit helpen voorkomen”, legt het gemeentebestuur uit. “Het meeuwenteam zorgt immers voor een aanpak op maat in overlastgevoelige zones en doet dat steeds met diervriendelijke tussenkomsten.”

preventie

Bovendien zet het team sterk in op sensibilisering. Zij gaan met burgers in gesprek om aan te geven dat meeuwen thuishoren aan de kust en dat er een gerichte en doordachte aanpak mogelijk is om overlast te beperken. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van een gebouw om bijvoorbeeld nestvorming op het dak te voorkomen. Het meeuwenteam legt ook uit op welke manier en wanneer er preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Meldingspunt

Als dit niet helpt, als je denkt dat er meeuwen op het dak nestelen (maar je zelf het dak niet kan inspecteren), als je pogingen tot nestvorming vaststelt of als je andere problemen in verband met meeuwen hebt, contacteer dan het meeuwenteam via het e-loket. Het meeuwenteam van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende) zorgt voor een aanpak op maat in overlastgevoelige zones en doet dat steeds met diervriendelijke tussenkomsten. Indien nodig komt het team bij je langs, geeft tips en zoekt naar een duurzame oplossing. (red.)

Het meeuwenteam is eenvoudig te bereiken via het e-loket op de gemeentelijke website: bredene.be.