Meeuw uit het Hoge Noorden vliegt voor het eerst in ons land: “Dit is de natte droom van elke vogelspotter”

Voor het eerst heeft een Ross’ meeuw in België rondgevlogen. Het was Marc Raes die de bijzondere vogel heeft gefotografeerd vanop het westerstaketsel van Nieuwpoort. De soort leeft normaal in Noordoost-Siberië. Het is een raadsel hoe die in België is terechtgekomen.

Dominique Verbelen van Natuurpunt doet het verhaal. “De Ross’ meeuw dankt zijn naam aan de Britse marineofficier James Clark Ross. Die leidde van 1839 tot 1843 een Antarctische expeditie. Hij ontdekte onder meer de Ross-zee in de Zuidelijke Oceaan in Antarctica. Ook de Ross’ zeehond is naar hem vernoemd. Ross’ meeuwen broeden op de moerassige toendra langs de Noordelijke IJszee. We zien ze vooral in Oost-Siberië, Groenland en Noord-Canada. De soort trekt slechts over korte afstanden. Ze overwinteren aan de grens van het pakijs. In West-Europa kan je soms een verdwaalde Ross’ meeuw spotten.”

Zeebrugge

“In Nederland zijn er sinds 1958 zo’n twintig waargenomen, maar in ons land nog nooit. Tot Marc Raes er op 1 december één zag vliegen vanop het westerstaketsel in Nieuwpoort. Na die uitzonderlijke waarneming repten tientallen vogelkijkers zich naar Nieuwpoort, maar de vogel was helaas gaan vliegen. Jammer, want een Ross’ meeuw is de natte droom van menig natuurliefhebber. Ze is wel nog eens kortstondig gezien geweest achter een aanmerend schip in het Brittaniadok in de voorhaven van Zeebrugge. Zoekacties de volgende dagen leverden niets op. Het kan zijn dat de vogel nog ergens voor de Belgische kust vliegt, maar het is zoeken naar een naald in een hooiberg.”

Wie een strandwandeling maakt kijkt dus maar beter uit zijn doppen. Hoe herken je nu zo’n Ross’ meeuw? “Ze lijkt op een dwergmeeuw, maar dan iets groter”, antwoordt Dominique. “Kenmerkend zijn de lange, spitse vleugels en een lange wigvormige staart. Volwassen exemplaren hebben een scherp afgelijnd zwart halsbandje. In oktober vorig jaar werd ook al een voor ons land nieuwe vogelsoort gezien. Het ging toen om een huisgierzwaluw boven de Fonteintjes in Blankenberge.”