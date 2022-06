Meester Geert Devidt verlaat de klas: “Na 41 mooie schooljaren”

Na een rijkgevulde loopbaan gaat de Torhoutse onderwijzer Geert Devidt (bijna 61) met pensioen. “Ik kan op 41 mooie schooljaren terugblikken”, klinkt hij tevreden. “Ik heb dit beroep heel graag gedaan en ben zelden tegen mijn zin naar klas vertrokken. Maar nu is het tijd om meer te genieten. Hobby’s genoeg, dus vrees ik het zwarte gat absoluut niet.”

Vanaf de zomervakantie is het ten huize Devidt afgelopen met praten over zorgleerlingen, de zoveelste leerplanaanpassingen, het gebruik van de laptop in de klas en de gevreesde niveauval. Geerts vrouw Linda Bouckaert (65), die 33 jaar aan vrije basisschool De Revinze juf van het vijfde leerjaar is geweest, is al sinds september 2016 met pensioen en nu bergt Geert eveneens de boekentas op. Hij kan straks nog meer dan voorheen van de kleinkinderen Vic (4) en Juliette (2) genieten, de kindjes van dochter Lies (32). Daarnaast is er zoon Bert (33).

Enkel het derde leerjaar niet gegeven

Lies en Bert zijn het huis uit, maar Geert en Linda wonen nog altijd in de vertrouwde Amandelenstraat, waar de net geïnstalleerde nieuwe keuken Geert met een resem snufjes zal aanzetten om geregeld te koken en te bakken, een van zijn hobby’s.

“Ik ben in 1981 als onderwijzer aan de Torhoutse normaalschool afgestudeerd”, vertelt hij. “Ik kon meteen in BLO-school De Torretjes aan de slag en verhuisde na drie jaar naar de vrije basisschool van het Sint-Vincentiusinstituut, waar ik onder meer zes jaar in het eerste leerjaar stond. Dat heb ik bijzonder graag gedaan. Die ex-kleuters leren rekenen en schrijven, is fantastisch. Van het mooiste in het onderwijs.”

“Kinderen leren rekenen en schrijven, dat is fantastisch”

Vanaf september 2000, bij de fusie van de lagere scholen van Sivi en De Oefenschool, werd Geert onderwijzer in het nieuwe geheel, De Oefenschool dus. “Ik heb er jarenlang het vijfde leerjaar gegeven en de laatste zes jaar, tot nu, het vierde leerjaar. In het geheel van mijn loopbaan heb ik enkel het derde leerjaar nooit gehad. Al de rest wel: van het buitengewoon onderwijs tot en met het zesde leerjaar. In totaal heb ik onder liefst acht directeurs gewerkt, allen nogal verschillend: Jean Pierre Thuytten, zuster Hendrika, zuster Greta, Frans Crevits, Jacques Deprince, Geert Jaques, Katrien Delanghe en nu Sabine De Zutter.”

Nog altijd avondschool voor lievelingsvak Frans

In zijn vrije tijd volgt Geert al vele jaren avondschool Frans aan het SNT in Brugge. Geen wonder dat, toen hij leraar van het vijfde leerjaar was, Frans tot zijn lievelingsvakken behoorde om te onderwijzen. “Ooit hebben we met De Oefenschool zelfs een Comeniusproject opgestart met een school uit Rijsel”, zegt hij. “Een uitwisseling waar ik met veel plezier op terugkijk.”

Voor de rest heeft Geert weinig vakkenvoorkeur. “Ik vond zowat alles plezant om te geven. Alleen de vele paperassen in het onderwijs zijn storend. Maar dat zal zowat elke leerkracht wel vinden. We moeten de tijd krijgen om dat te doen waarvoor we opgeleid zijn: lesgeven. Met de middelen van vroeger en nu. Ik heb een smartboard in klas en gebruik dat veel. De evolutie tussen 1981, toen ik startte, en nu is op het vlak van didactische mogelijkheden enorm. Destijds was er van het digitale nog geen sprake, nu is het alom aanwezig.”

Van KSA ‘s Gravenwinkel tot KWB Content

Geert zegt met een dubbel gevoel met pensioen te gaan. “Enerzijds zal ik de leerlingen heel hard missen, maar anderzijds snak ik naar rust en ben ik blij in gezonde toestand me aan mijn hobby’s te kunnen wijden. En aan de kleinkinderen!”

“Ik kook en bak graag en ben ook geregeld in de tuin bezig, wat ontspannend is. In mijn jeugdjaren ben ik sterk actief geweest in KSA ‘s Gravenwinkel, ook een tijdje als bondsleider. Intussen zet ik me al jaren in voor de plaatselijke KWB-afdeling Torhout Content. Altijd al ligt het verenigingsleven me na aan het hart. We mogen de impact van sociaal contact niet onderschatten.”

Geert en Linda willen fysiek in orde blijven en zijn van plan geregeld fietstochten te maken. “We hebben net twee nieuwe fietsen gekocht, dus zullen we wel moeten”, lacht Geert. “Ik kijk er verlangend naar uit.”