Meeste Torhoutse belastingen status quo plus vrijstelling van terrastaks

De voornaamste belastingen voor 2022 blijven in Torhout gelijk: 1102 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en 8 procent aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Voorts is er goed nieuws voor de horecazaken: om de coronaverliezen te compenseren, hoeven ze geen terrastaks te betalen.

“De lokale horeca heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis, in combinatie met de hinder door de stadskernvernieuwing”, zei schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond. “Om de fiscale last voor de getroffen ondernemers te verminderen, verlenen we, net als vorig jaar, voor 2021 een vrijstelling van de belasting op terrassen.”

Jasbergplaten bij grafzerken op Stiltepark De Warande

Er is een wijziging voorzien voor het Stiltepark De Warande. “We willen bij de uniforme graven de nabestaanden voortaan drie mogelijkheden voor een graftuintje aanbieden”, verduidelijkte schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet (CD&V). “Ofwel het plaatsen van een sierplaat in Jasberggraniet, ofwel een graftuintje met bloemen en sierplanten, ofwel gewoon gras. We zullen de sierplaten voortaan zelf plaatsen. Zo kunnen we werken met funderingen en mogelijke verzakkingen tegengaan. Op die manier is het voor de concessiehouders ook direct duidelijk tot waar ze planten kunnen voorzien, als ze kiezen voor een graftuintje.”

Een Jasbergplaat voor de eenvormige grafzerken in de delen A, B en D zal 300 euro kosten en in de delen E en F 200 euro, plaatsing inbegrepen. “De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de platen, inclusief de arbeidsuren”, aldus schepen Desmet. “Het is niet de bedoeling om winst te maken.”

Voorts wordt het politiereglement in die mate aangepast dat mensen voortaan met hun hond een bezoek kunnen brengen aan het Stiltepark De Warande. “Uiteraard aan de leiband”, zei de schepen. “Vaak bestaat er een heel emotionele band tussen baasje en hond. Daar willen we aan tegemoetkomen.”