Meeste aanvragen voor regenboogzebrapaden komen uit onze provincie

In Vlaanderen hebben al 60 gemeenten gevraagd om een regenboogzebrapad aan te leggen aan een gewestweg. Liefst 22 daarvan komen uit West-Vlaanderen. De provincie spant hiermee de kroon op vlak van aanvragen voor dergelijke zebrapaden.

Het is Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters die de cijfers heeft bekendgemaakt naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT). West-Vlaanderen spant de kroon.

Sinds eind 2021 kan elk lokaal bestuur een regenboogzebrapad laten aanleggen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op verschillende plaatsen is er al zo’n zebrapad geschilderd.

Inclusiviteit

“Zo zetten we vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk mee in de verf”, zegt minister Peeters. Volgens de Open VLD-minister hebben intussen 60 steden en gemeenten een regenboogzebrapad aangevraagd. De meeste aanvragen komen uit de provincie West-Vlaanderen (22). Vanuit de provincie Vlaams-Brabant zijn er voorlopig nog maar 6 aanvragen ingediend.

Volgens minister Peeters geven de regenboogzebrapaden “een duidelijk teken in het straatbeeld dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd.” De Open VLD-minister moedigt gemeenten aan een aanvraag in te dienen. “Het zou een positieve boodschap zijn mochten we volgend jaar in elke Vlaamse stad of gemeente een regenboogzebrapad in het straatbeeld zien”, meent Peeters.