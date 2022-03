Meermaals bloemen gestolen van graf verongelukte Jonas in Eernegem: “Echt schaamteloos”

Een dief zonder scrupules stal de voorbije weken al meermaals bloemen aan het graf van de verongelukte Jonas Bonny in Eernegem. Papa Raf reageert verbolgen. “Het zijn telkens de bloemen die zijn petekindje Lewis er plaatste. Die jongen begrijpt dat écht niet. Wij ook niet. ‘Die bloemetjes zijn toch van Jonas’? vraagt hij.”

De 30-jarige Jonas Bonny uit Eernegem verongelukte in de nacht van vrijdag op zaterdag 25 januari 2020, drie dagen voor hij 31 zou worden. In de Zedelgemsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Veldschoolstraat ging Jonas in zijn Opel aan het slippen, belandde in de berm en ging over de kop. Zijn wagen kwam tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar hulp kon niet meer baten. Jonas overleed ter plaatse.

“Hij was op weg naar zijn vriendin maar wat er gebeurde zullen we nooit weten”, zegt papa Raf. “Viel hij in slaap of liet hij zich verrassen door een ijsplek? Het kan. In ieder geval had hij niet gedronken en reed hij voorzichtig.” Voor de familie en vrienden startte na het ongeval een lang rouwproces. Om te kunnen rouwen gaan ze vaak naar zijn graf op de begraafplaats in Eernegem. Jonas’ laatste rustplaats wordt ook goed verzorgd. Maar de laatste weken merkten ze al meermaals op dat enkele bloemstukken gestolen werden.

Vragen voor 6-jarig kind

“Het zijn telkens bloemstukken die in een pot worden geplaatst voor zijn graf”, vervolgt Raf. “Die bloemen worden er geplaatst door zijn petekind en oogappel Lewis, het zoontje van Jonas’ zus Annelies. Dat jongetje begrijpt echt niet waarom zijn bloemen telkens verdwijnen. ‘Die bloemen zijn toch van Jonas?’ vraagt hij ons. Een kind van 6 begrijpt zoiets niet en zit met vragen. Wij vertellen hem de waarheid. Dat er mensen slechte dingen doen en zoiets stelen. Zelf gaan wij een of twee keer per week langs bij het graf. Lewis om de veertien dagen. Zaterdag gaat hij opnieuw naar daar met Annelies en zal nieuwe bloemen plaatsen. Hopelijk blijven ze dan staan.”

Levensgenieter

Raf deed aangifte van de feiten bij de gemeente en sprak er ook het personeel van de begraafplaats over aan. “Zij zitten hier zelf enorm mee verveeld. Want kijk eens rond: deze plaats is werkelijk prachtig en wordt heel goed onderhouden. Jongeren zouden die bloemen gewoon aan de kant gooien. We denken dus dat volwassenen die hier komen wandelen die bloemen meenemen. Dat is echt schaamteloos. Jonas’ laatste rustplaats is zo mooi. Het typeert hem ook als de levensgenieter die hij was. Met talrijke vrienden maakte hij lange motortochten, hij doorkruiste zelfs volledig IJsland. En hij was vrachtwagenchauffeur, zijn collega’s plaatsten ook een gedenkbeeld op zijn graf. We doen ons best om hier waardig te kunnen rouwen en hopen dat de dieven tot inkeer komen en hiermee stoppen”, besluit Raf. (JH)