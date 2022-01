Meerderheid gaat niet in op vraag naar regenboogzebrapad op Provinciebaan

Oppositiepartij Vooruit Ledegem wil dat er op de Provinciebaan en in iedere deelgemeente een regenboogzebrapad komt. Het gemeentebestuur gaat niet in op die vraag. “We willen niet meedoen aan het stigmatiseren van bepaalde minderheidsgroeperingen. Onder andere binnen ons personeelsbeleid houden we graag rekening met geaardheid, maar aan de regenboogzebrapaden doen we niet mee.”

Caroline Seynhaeve (Vooruit) stelde enkele jaren geleden reeds een eerste keer voor om een regenboogzebrapad aan te leggen in elke Ledegemse deelgemeente. “Terwijl dit toen in andere gemeenten wel kon, waren jullie er nog niet klaar voor. Inmiddels duiken regenboogzebrapaden steeds meer op in het straatbeeld. Ze hebben één zaak gemeen: iedereen is ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit welkom.” Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboogzebrapad aanleggen en onderhouden. Daarvoor moet de gemeente wel de vraag stellen en moet het zebrapad op een gewestweg komen. “We stellen dan ook voor om groen licht te geven om dat op de Provinciebaan ter hoogte van het Wit Kruis, een drukke oversteekplaats voor jongeren naar een bushalte, te doen. We mogen deze opportuniteit niet verloren laten gaan”, aldus Seynhaeve.

Stigmatiserend

Het gemeentebestuur van Ledegem liet in het verleden reeds blijken geen voorstander te zijn van regenboogzebrapaden. “Onze mening is niet veranderd. We willen niet meedoen aan het stigmatiseren van bepaalde minderheidsgroeperingen. We hebben zeker respect voor mensen met een andere geaardheid. Onder andere binnen ons personeelsbeleid houden we graag rekening met geaardheid”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V/VD). Een dergelijk zebrapad aan de Provinciebaan vindt het bestuur ook geen goed idee. “Momenteel is er daar wel al een gewoon zebrapad, maar op die plaats zijn we daar ook eigenlijk geen voorstander van. Een zebrapad in een zone 70 geeft vaak een vals gevoel van veiligheid.”