Meer (zeldzame) bijensoorten dan gedacht in West-Vlaanderen

Uit een tussentijds rapport van het bijenproject ‘Kruisbestuivers’ blijken er verrassend veel bijen-soorten voor te komen in onze provincie, met zelfs enkele verloren gewaande soorten. Straks worden er nog meer data verzameld, om dan steden, gemeenten én inwoners te sensibiliseren.

Het hoeft geen betoog dat de bijenpopulatie in gevaar is. Nochtans zijn ze een onmisbare pijler van ons ecosysteem. Er werd daarom een nieuw Europees project op poten gezet. Het project Kruisbestuivers is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Houtland & Polders, Stadlandschap West-Vlaamse Hart, Inagro en Knokke-Heist. “Concreet monitoren bijenexperten waarvan enkele door ons opgeleid al twee jaar de populatie op verschillende plaatsen en op diverse tijdstippen in Noord- en Midden-West-Vlaanderen. Dat doen ze omdat sommige soorten vroeger in het jaar verschijnen of op specifieke plaatsen voorkomen”, legt biodiversiteitsmedewerker Katrien Geurts uit. “We hopen zoveel mogelijk andere steden en gemeenten te inspireren om mee te doen.”

Uit een tussentijds rapport blijkt nu dat er al zo’n 170 bijensoorten werden waargenomen in onze provincie, waaronder ook enkele zeldzame als de vroege bloedbij of de ingesnoerde groefbij. Dat zijn er een pak meer dan de experten zelf hadden verwacht. Ter vergelijking: in België zouden zo’n 400 soorten leven.

Maai Mei Niet

“We monitoren nog tot september 2023. Achter de schermen werken we hard om ook Zuid-West-Vlaanderen mee aan boord te nemen, waardoor we in principe de complete bijenpopulatie in onze provincie in kaart kunnen brengen en misschien nog meer soorten vinden. Op basis van de cijfers kunnen we dan verdere actieplannen uitwerken. Zo kunnen we tips geven voor een goed beheer. Vroege bijen zijn verzot op boswilgen. Dan kunnen we bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen extra boswilgen aanplanten. Het voordeel is dat er geen grote infrastructurele aanpassingen nodig zijn, maar dat we met bepaalde kleine ingrepen al een groot verschil kunnen maken. Bedoeling is dat die op termijn allemaal standaard zijn.”

Nu al ontdekten we 170 soorten in onze provincie, wellicht zijn het er nog meer

Ook het bijensymposium, afgelopen donderdag in Staden, streeft naar insectenvriendelijke inrichtingen van openbare domeinen. “En vanuit de provincie zetten we in op zoemrijke graslanden en verdelen we elk jaar gratis zakjes bloemenzaad”, dixit Katrien. “We hadden de oplage dit jaar opnieuw verhoogd, maar in iets meer dan een dag waren ze al de deur uit. We merken dat er een groot draagvlak is bij de mensen.”

Maar intussen kunnen we ook zelf al heel wat doen, gaande van bijenhotels plaatsen tot extra bloemen zaaien. Ook de actie Maai Mei Niet van het tijdschrift Knack, waarbij je een maand lang je gazon minder of niet maait, komt de bijen ten goede. “Zelf doe ik het ook al enkele jaren”, weet Katrien. “Het resultaat is indrukwekkend: van extra bijtjes en vlinders tot sprinkhanen. Een mooi bewijs dat het letterlijk niet veel moeite kost.”

Wil je meedoen aan Maai Mei Niet? Registreer je dan op www.maaimeiniet.be