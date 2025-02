Meer vrijheid voor bewoners wzc Ter Linden door gps-tracker

Leuk nieuws voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Linden. Vorig jaar werd daar succesvol geëxperimenteerd met gps-trackers, waarmee licht dementerende bewoners veilig zelfstandig korte wandelingen buiten de gebouwen kunnen maken.

De test met de gps-tracker verliep goed en dus wordt het systeem nu officieel in gebruik genomen.

De tracker is er in de vorm van een smartwatch en wordt uitgeleend aan de bewoner, zodat deze zonder begeleiding buiten een wandeling kan maken. Bij een niet-tijdige terugkomst kan met een app op de smartphone eenvoudig worden nagegaan waar de bewoner zich bevindt, zowel op het domein van wzc Ter Linden als in het stadscentrum van Veurne. De bewoner betaalt 15 euro per maand om deze tracker te gebruiken.

Een screenshot van het trackingprogramma. © GF

Zorgplan

Dit project maakt onderdeel uit van het zorgplan van de bewoner. De tracker kan pas worden ingezet na een overlegbesluit tussen de bewoner of bewindvoerder, de huisarts en het zorgteam.

“Met een gps-tracker geven we onze licht dementerende bewoners de vrijheid om veilig op pad te gaan, terwijl we hun welzijn in het oog houden. Zo combineren we autonomie met gemoedsrust, in een dementievriendelijk Veurne”, zegt schepen van Welzijn Michèle Note. (red.)