Meer sorteerstraten in toeristische zone

Koksijde investeert 1.490.720 euro, inclusief btw, in 16 nieuwe sorteerstraten voor het inzamelen van afval in de toeristische zone. Ovam zegt een subsidie toe van 216.000 euro.

Schepen van Milieu Guido Decorte: “De Molok-containers die al sinds de jaren 1990 in onze toeristische zone staan, zijn onvoldoende geworden voor het inzamelen van restafval. Het volume is intussen gestegen van 200.000 naar meer dan 330.000 liter. De voorbije paasvakantie werden de containers dagelijks geledigd, maar zelfs dat bleek niet voldoende. Om een idee te geven: de vrijdag voor Pasen haalden onze diensten 6.800 kg uit de Moloks, de dinsdag na paasmaandag zelfs 13.000 kg! Toch zien we dat inwoners, tweedeverblijvers en toeristen bewuster omgaan met hun afval, en dat waarderen we! In tien jaar tijd is onze afvalberg zowat een kwart kleiner geworden. Parallel zien we dat het aandeel pmd-afval aan belang wint, vooral sinds de uitbreiding van de sorteerregels vorig jaar. Daar willen we verder op inspelen. Daarom plannen we nu om onze inzamelpunten voor huishoudelijk restafval te vervangen door 16 nieuwe sorteerstraatjes. In deze ondergrondse containers kunnen mensen naast glas en restafval ook pmd en papier-karton aanbieden. De containers voor pmd, papier-karton en glas worden voorzien van een aangepaste inwerpopening. Alleen wie huishoudelijk restafval aanbiedt, betaalt daarvoor. Dat is logisch en zo motiveren we iedereen om goed te sorteren.”

Voor het betaalsysteem werden heel wat opties onderzocht. “We waren geen voorstander van munten, een app of een extra pas en ook niet van het bedrag te berekenen volgens gewicht”, zegt schepen Decorte. “We kiezen voor een eenvoudig betaalsysteem met de bankkaart, waarmee je contactloos kunt betalen; gewoon even swipen dus! Mensen betalen enkel voor restafval, al het andere is gratis. Een exacte timing kunnen we er helaas niet opkleven, met de huidige prijzen, de levering van materialen en wachttijden.”