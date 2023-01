Meer inspraak voor iedereen via Tubbe

Woonzorgcentrum Wieltjesgracht wil meer inspraak voor bewoners en medewerkers. Via het Tubbe-project wordt er een coach aangesteld die het woonzorgcentrum verder op weg helpt. “We willen een luisterend oor zijn”, zegt directeur Marnix Vieren.

Met Tubbe wil men van woonzorgcentra aantrekkelijke plaatsen maken, waar het goed wonen en werken is. 35 nieuwe woonzorgcentra krijgen in 2023 ondersteuning van ervaren coaches om de Tubbe-aanpak te implementeren. Een van hen is wzc Wieltjesgracht in de Lange Torhoutstraat. “Dit project zet bewoner, familie en medewerker centraal. Je evolueert meer naar een leefgroepwerking waarbij iedere betrokkene inspraak heeft”, weet Marnix Vieren (63), directeur van wzc Wieltjesgracht. “Die inspraak hadden we al bij de bewoner en familie en die lijn trekken we nog verder door naar de medewerker.”

Dankzij de steun van Belfius kent de Koning Boudewijnstichting hen in totaal 175.000 euro toe. Woonzorgcentrum Wieltjesgracht krijgt 5.000 euro van deze koek. “Dit wordt gespendeerd aan een Tubbe-coach”, aldus Marnix. “Met deze persoon gaan we dit project verder vormgeven en dit zal stapsgewijs gebeuren. Het is een Zweeds model, maar je kan niet alles letterlijk kopiëren. De grote lijnen nemen we wel over. Elke zorginstelling heeft een eigenheid en dus zal de klemtoon ook specifiek zijn. De gemene deler blijft om in te spelen op de behoeften, verwachtingen en wensen van de mensen en dus vooral een luisterend oor zijn.”

Begeleidingscomité

Ook buurtzorgcoördinator Maddy Decroix (36) helpt bij de opvolging van dit project. “Er zijn al enkele concrete zaken gelanceerd”, vertelt ze. “Op ergo koken ze af en toe samen met de bewoners en bepalen de bewoners wat ze willen eten. Ook de buurthuiswerking is hierin belangrijk. We peilden bijvoorbeeld bij de mantelzorgers wat hun wensen waren. Ze organiseerden zo zelf hun mantelzorgcafé. Het is belangrijk dat iedere betrokkene iets kan betekenen. De grote uitdaging hierbij is om deze boodschap naar iedereen te communiceren. We zullen hiervoor onder meer een begeleidingscomité opstarten, waar er uit alle hoeken vertegenwoordiging is. Al deze initiatieven moeten voor die nieuwe visie zorgen: ze komen niet wonen bij ons, wij komen werken bij hen.” (API)