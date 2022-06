Meer festivals, meer foodtrucks, meer strandcabines: coronacrisis gaf Zeebrugge een boost

Vier strandfestivals, een streetartfestival en zes foodtrucks. De politie moet een blauwe zone in de Strandwijk instellen, omdat door de vele toeristen de bewoners hun auto niet dicht bij hun huis kunnen parkeren. Zeebrugge herleeft en lijkt op weg om een echte badstad te worden.

Deze zomer telt Zeebrugge Bad zeven horecazaken: de restaurants Amuzee, Lagaar, Sea & Sand en Ambrosius, de pop-up ginbar The Message, het clubhuis van Icarus Surfclub en de Banana Moon Beach Club. Chloë Dalle, de uitbaatster van die gezellige beachclub, staat symbool voor de jongere generatie die Zeebrugge als badstad een nieuw elan wil geven.

“We hebben onze beachclub wat herschikt en verfraaid, met een speelpleintje vooraan. We hebben 70 zitplaatsen en verhuren 30 strandcabines. Ik merk dat er meer volk komt naar Zeebrugge. Sinds corona heeft Zeebrugge een boost gekregen. Voordien was dit enkel het strand van de Bruggelingen, nu zien we steeds meer toeristen uit het binnenland. Antwerpenaars en Walen vinden in Zeebrugge de rust die ze elders niet krijgen. Ik heb zelfs al Duitsers opgemerkt”, zegt Chloë.

Dubbel zoveel festivals

Naast een plek voor zonnekloppers wordt Zeebrugge ook een stek waar festivalgangers hun hartje kunnen ophalen. Deze zomer zijn er geen twee, maar vier strandfestivals in Zeebrugge. De voornaamste nieuwkomer is het driedaagse Live is Live, dat van vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni, telkens van 14 uur tot 1 uur, plaatsvindt op het strand. Headliners zijn The National, Duran Duran, Bazart, Anouk, Mika, Wilco en dEUS. De opbouw van dit festival volop aan de gang gestart. De containerstructuur, die dienst doet voor meerdere events, blijft staan tot en met 30 september.

Kort daarna, op zondag 10 juli, houdt de Ketnet Zomertour halt op het evenementenplatform in Zeebrugge om kinderen er de dag van hun leven te bezorgen. Ze ontmoeten er hun favoriete Ketnet-artiesten, spelen supercoole spelletjes en genieten van een fantastische show.

WeCanDance behelst deze zomer twee weekends, 6-7 augustus en 13-14 augustus, telkens van 12 uur tot 1 uur, met als thema Just an illusion! Het krijgt voor het eerst vijf overdekte danspodia.

Bomboclat brengt op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus opnieuw broeierige dancehall- en afrobeats vibes naar Zeebrugge.

Twee nieuwe foodtrucks

Op de zeedijk zullen deze zomers zes foodtrucks staan. “Die vormen een goede aanvulling op de bestaande horeca”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Om kandidaten te lokken, vroeg de stad amper 100 euro per maand per standplaats. Didier Van Steen van restaurant Lagaar (garnaalkroketjes, vissoep en bereidingen), Joeri Van Waeyenberghe van The Bread Barn (broodjes en salades), Chantal Vantorre (frituur) en Matthieu Eyckmans van Oyya (ijsjes) verlengden hun concessie. Daarnaast zijn er twee nieuwe foodtrucks: Dirk Dejonghe van Petit Pecheur (pistolets met vis, vissoep) en Sandra Timmerman van Pasta Gusot en La Vita e Bella (salades, dranken en ijsjes). Opmerkelijk feit: de voorzitter van horeca Brugge is deze zomer zelf actief in Zeebrugge. “Ik wil mijn steentje bijdragen aan de heropleving van Zeebrugge, foodtrucks maken het strandgebeuren aantrekkelijker”, zegt ze.

“Zeebrugge mist enkel nog een tearoom op de dijk” – Chloë Dalle

Toerismeschepen Mieke Hoste is verheugd om die relance en wijst erop dat de tweede editie van het streetartfestival The Bridges deze zomer Brugge Noord aandoet én dat alle plaatsen voor strandcabines volzet zijn. “Het gaat dit jaar om 471 strandcabines. Er is zelfs een wachtlijst met 50 kandidaten.”

De Brugse politica streeft naar meer uniformiteit en wijst op het verbod van een terras voor de cabines. “Dat bemoeilijkt het effenen van het strand door bulldozers. Op termijn wil ik die oude cabines in plastiek en met asbestdaken eruit.”

Paviljoen

Er zijn wel nog werkpunten. Dat beseft ook Chloë Dalle, de uitbaatster van de Banana Moon Beach Club. “Onze zeedijk telt enkele lekkere restaurants, maar mist nog een goede tearoom voor een ijsje of een pannenkoek. Positief is dat Els De Neve vanaf 1 juli de minigolf Stella Maris langs het Duinpad zal uitbaten.”

En er zijn nog verbeterpunten, leert een wandeling op de zeedijk ons. Het paviljoen van de pop-up ginbar The Message, het vroegere Zandlopertje, heeft zijn beste tijd gehad. De huidige uitbater Heinz Van Roye wenst geen definitieve concessie, de stad Brugge is op zoek naar een concessionaris voor 27 jaar die het terras tegen volgende zomer wil afbreken en vervangen door een nieuwe constructie.

Twee andere horecazaken zijn al een tijdje verdwenen: het failliete mosselrestaurant Fallstaff van Peter Dapper heeft plaatsgemaakt voor agence Luc. Bij het al twee jaar leegstaande MariTimes hangt eindelijk het bordje verkocht. Een rijke Antwerpenaar heeft niet alleen het gebouw op de zeedijk, maar ook de vroegere superette Flamingo met flats erboven in de Harwichstraat gekocht. Hij zoekt uitbaters voor de zomer van 2023.

Parkeerproblemen

Maar meer volk zorgt ook voor meer problemen. De politie zal deze zomer opnieuw met een strandvoertuig patrouilleren, op zoek naar zwerfvuil, loslopende honden en verloren kinderen. “Elke ochtend om vijf uur gaan we met speurhonden langs de cabines om vluchtelingen te detecteren. Sinds het dichtmetselen van safehouses en dankzij de camera’s op de dijk is de overlast door transmigranten verminderd.”

En dan is er de parkeerhinder voor de ‘locals’. Het stadsbestuur stelt deze zomer opnieuw een blauwe zone in de Strandwijk, waardoor elke bestuurder maximaal vier uren mag parkeren. Enkel bewoners en werkenden zijn vrijgesteld. Met die maatregel speelt ze in op de kritiek van de bewoners, die anders in het toeristisch seizoen hun auto niet dicht bij hun huis kwijt kunnen. Burgemeester Dirk De fauw: “Dat systeem gold al vorige zomer, en we hebben het geëvalueerd. In tegenstelling tot in 2021 is er geen blauwe zone in de jachthaven meer, wel nog in de Strandwijk”, zegt hij.

Voor de toeristen zijn er drie ruime parkings: 150 plaatsen aan het station, 167 aan de Kustlaan en 91 bij Elia. “Samen met de Vlaamse overheid bekijken we hoe de parkings beter kunnen worden aangeduid en geoptimaliseerd. We willen de bezoekers naar die parkings leiden, zodat ze geen plaatsen van bewoners innemen.”