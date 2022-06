Meer eenrichtingsverkeer in Torhoutse stadskern

In het kader van de stadskernvernieuwing heeft de gemeenteraad maandagavond ingestemd met meer eenrichtingsverkeer in de Torhoutse centrumstraten. In een stukje Nieuwstraat verandert de rijrichting zelfs. Doorgaans mogen fietsers en speedpedelec-gebruikers in beide richtingen rijden.

Dat laatste kadert in de zogenoemde straten met beperkt eenrichtingsverkeer. Daar krijgen fietsen en speedpedelecs, afhankelijk van de aanwezigheid van een correct onderbord, de mogelijkheid om zich in tegengestelde richting door een eenrichtingsstraat te bewegen.

Omgekeerde richting in stukje Nieuwstraat

“Eenmaal de stadskernvernieuwing af is, wordt er beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Zwanestraat, op de Markt en in de Zuidstraat”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Het eenrichtingsverkeer in het deeltje van de Nieuwstraat tussen de de Hoedemakersstraat en de Markt wordt omgewisseld van rijrichting. Voortaan zal er ook op het Hoedemakerspleintje zelf beperkt eenrichtingsverkeer gelden.”

“Er wordt straks enkel nog van noord naar zuid gereden in de Zwanestraat, op de Markt en in de Zuidstraat. Bromfietsers van de klasse A en B worden in de stadskern geweerd in de tegenrichting. In de Nieuwstraat mogen ook de fietsers niet in beide richtingen rijden omdat het wegdek er te smal is.”

Fietsers kunnen vaak omweg vermijden

In de Rijselstraat moeten fietsers en speedpedelec-gebruikers van de Kortemarkstraat richting Zuidstraat op het verplichte fietspad rijden en van de Zuidstraat richting Kortemarkstraat mee op de rijweg.

“Sinds 1 juli 2004 is het beperkt eenrichtingsverkeer een verplichting”, vervolgde de schepen. “Er zijn enkel uitzonderingen op die regel toegestaan als de rijwegbreedte te smal is om dat veilig te organiseren. Sowieso kunnen fietsers dankzij het beperkte eenrichtingsverkeer vaak een omweg vermijden. Bovendien verhoogt het hun welbevinden.”