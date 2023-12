“Meer duidelijkheid voor de bezoekers”: Bibliotheek Menen en CC De Steiger stellen nieuw gezamenlijk infopunt voor

Het team van de Bibliotheek Menen en CC De Steiger sloegen dit jaar de handen in elkaar en realiseerden een prachtig onthaal die bij binnenkomst van het cultuurcentrum onmiddellijk een streling voor het oog is.

“De aparte onthalen van de bibliotheek en het cultuurcentrum zijn vandaag samengevoegd tot één gezamenlijk infopunt. Met dit gedeelde onthaal voor bib en CC creëren we meer duidelijkheid voor onze bezoekers. De nieuwe balie is nu het centrale aanspreekpunt waar men terecht kan met allerlei vragen over de verschillende diensten in het gebouw. Daarnaast betekent dit nieuwe infopunt ook een efficiëntie op het vlak van personeelsinzet en bevordert het de inhoudelijke samenwerking tussen de diensten”, zegt Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

Intelligente inleverkasten

“De bibliotheek investeerde dit jaar in ‘intelligente inleverkasten’, die het inleverproces van bibliotheekmaterialen aanzienlijk vergemakkelijken. Wie een boek wil terugbrengen naar de bib, plaatst het vanaf nu gewoon op een van de schappen en de inleverkast neemt het boek automatisch in. Is een boek gereserveerd voor de volgende klant, dan geeft de display aan dat het boek in de ‘reserveringsbus’ onderaan de kast moet”, legt Griet uit.

Stadsarchief nu ook dagelijks beschikbaar

Ook het stadsarchief van Menen pakt uit met iets nieuws. “Waar je vroeger enkel op maandag en donderdag terecht kon in de archiefleeszaal voor opzoekingen, wordt dit nu uitgebreid naar iedere werkdag. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig van thuis uit een afspraak inplannen door te surfen naar de website en vervolgens door te klikken naar het online reservatieformulier. Dit alles is een grote stap en een aangename verbetering van onze dienstverlening. Een grote dank aan het ganse team van zowel De Steiger als de bib”, besluit Griet.