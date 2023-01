Meer dan zeventig buurtbewoners nemen afscheid van Poperings dienstencentrum

Zaterdagavond namen de gebruikers van het Dienstencentrum in de Deken De Bolaan afscheid van hun vaste verzamelstek. Het gekende gebouw van de stad wordt afgebroken, de grond wordt verkaveld voor private woningen.

Meer dan zeventig mensen, die tot onlangs gebruik maakten van het Dienstencentrum op de hoek van de Deken De Bolaan en de Mandeldreef, kwamen de deuren definitief sluiten. Dat deden ze bij een hapje en een drankje, tussen foto’s van de rijke geschiedenis van de vele activiteiten die er plaats vonden. Heel wat herinneringen werden opgehaald.

Het gebouw werd in 1974 opgetrokken als Rijksbasisschooltje met twee klassen. Toen de staat er in 1986 van af wilde, werd het gekocht door het stadsbestuur voor 4 miljoen Belgische frank. Het betrof 86 are grond met opstaand gebouwtje. Dat laatste werd wat uitgebreid, zodat het kon dienstdoen als dienstencentrum.

Het werd niet alleen een ontmoetingscentrum voor de hele buurt, maar ook een lokaal voor vele verenigingen zoals Femma, de Postzegelclub, de KWB, de Schilderklassen van Imago en de Aquarelclub, de VKSJ en andere jeugdverenigingen, de Bond Grote en Jonge Gezinnen, de Schaakkring, de Vriendenkring van het Stadspersoneel, de Keikopdrivers, enz. Maar ook vele andere activiteiten hadden er plaats zoals de vakantiewerking Popsjot, de buitenschoolse kinderopvang IBO, Nieuwjaarsvergaderingen, kooklessen, bloemschikken, kaartingen, infoavonden, zomerschool, bijlessen, straatfeesten en buiten werd er gesport en veel gevoetbald.

“Als de muren hier konden spreken!”, stelde schepen Loes Vandromme (CD&V). “Zij zouden het verhaal van Vlaanderen brengen. Het Dienstencentrum heeft jarenlang zeer goed gefungeerd voor alles en nog wat, maar het heeft meer dan zijn beste tijd gehad. Het dak is lek, het regent binnen, en het is als stoken met de ramen open. In coronatijden wad de verluchting hier optimaal. Duurzaam is anders. En we kunnen niet blijven oplappen, dat zou gewoon onverantwoord zijn. We moesten keuzes maken met het stadsbestuur. Ondertussen kregen alle gebruikers en verenigingen een nieuwe locatie, ergens in de stad. Binnen afzienbare tijd kunnen de meeste van hen bovendien terecht in De Kring, die we nu volledig aan het verbouwen zijn”, aldus nog de schepen.

Het Dienstencentrum wordt afgebroken, en er komen een drietal woningen in de plaats. De voordeur van de woningen zal gericht zijn naar de Deken De Bolaan. Maar de groene zone blijft behouden als openbare ruimte. (AHP)