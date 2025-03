“Meer dan louter vechten”: Europees kampioen Gilles Duflou opent kick- en thaiboksschool in Ghistelehof

Wie zin heeft in een nieuwe sportieve uitdaging, kan voortaan aan de slag bij Combat Cult. De sportschool van kickbokser Gilles Duflou staat open voor alle leeftijden en alle niveaus. Uitvalsbasis is Ghistelehof in de Zomerloosstraat. “Dit is zoveel meer dan zomaar bokshandschoenen aantrekken en klappen uitdelen”, dixit de Europees kampioen van 2023.

Gistel heeft al een mooi sportaanbod en daar komt nu nog een optie bij: kick- en thaiboksen. Place to be is Combat Cult van de 27-jarige Gilles. Nu is het blijkbaar al een succes in de maak, want in geen tijd zijn al enkele gratis proeflessen volzet. “Ik wil mensen in de buurt kennis laten maken met deze mooie sport, kickboksen en muay thai of thaiboksen”, opent de Oudenburgenaar. “Mijn schoonvader raakte in sportcafé Bardeja aan de praat en lichtte me in dat er een zaal vrij was om hier mijn initiatief uit te bouwen. Iedereen kan kick- en thaiboksen leren: dames, heren, kinderen vanaf 8 jaar. Ja, de sport kan intensief zijn. Maar als ik zie dat sommigen gevorderde sporters zijn, kan ik de groepen opsplitsen. In het begin leg ik alle techniek uit, pas daarna gaan we conditieoefeningen doen. Het is niet zo dat we elkaar direct van begin tot einde zullen gaan afmatten.”

Prof

“Kijk, kickboksen is niet gewoon hard gaan, maar er komt heel wat bij kijken – tactisch en technisch. Dat het louter een agressieve sport is, klopt niét. Waarom iemand kick- of thaiboksen zou doen? Het is goed voor je conditie of om af te vallen, en is leuk voor mensen die een nieuwe sportieve uitdaging zoeken.” Gilles heeft alle recht van spreken. Hij is al ruim de helft van z’n leven bezeten door de sport. “Als kind voetbalde ik bij KEG Gistel, van mijn 6 tot 12 jaar. Maar op een gegeven moment was ik klaar met voetbal. Toen ik een videospelletje speelde op de Playstation – ik weet nog goed: UFC in 2009 (lacht) – was ik verkocht. Toen we naar Blankenberge verhuisden, heb ik daar in de gym zelf met de sport kennis gemaakt.”

Het begin van een mooi verhaal. Vijf jaar geleden werd hij Vlaams kampioen. “En in 2023 werd ik Europees kampioen in de B-klasse onder de 80 kilogram. Dat is tot dusver een echt hoogtepunt. In de titelmatch, in Kortrijk, won ik in minder dan anderhalve minuut van de Fransman Gariel Farhallah dankzij een knock-out – knie tegen het hoofd. Intussen ben ik profbokser en zolang ik kampen win, kan ik proberen mee te dingen naar de wereldtitel. Algemeen wordt gesteld dat een kickbokser zo rond z’n 30 jaar in de ‘prime’ van z’n carrière zit. Trainen doe ik bij Rocky Gym in Maldegem bij Noël Van den Heuvel. Hij is een echte autoriteit en een echt grote naam, en was verschillende keren wereldkampioen. Nu zal ik dus zelf coachen in Gistel én m’n profcarrière verder uitbouwen. De combinatie is intensief, maar doenbaar.”

Aandacht

“In België beschikken we nochtans over heel wat toppers, hoor. Helaas krijgt onze sport niet genoeg aandacht of publiciteit. In Nederland is de sport waanzinnig populair – een beetje zoals wielrennen, zelfs. Veel toppers komen uit Nederland. Maar ook in ons land is het niveau echt goed, allicht omdat we dicht bij Nederland aanleunen. Waarom de sport bij ons toch te weinig aandacht kent? Misschien vinden mensen de sport te agressief? Pas op, er komt natuurlijk een portie gezonde agressie bij kijken, maar het is niet zo dat het louter om vechten draait.”

Sfeer

“Ik denk dat veel mensen wel willen kickboksen, maar toch die stap niet durven zetten. Tegen hen zeg ik: probeer het gewoon. Is het echt niks voor jou? Dan is dat maar zo. En wie liever niet aan sparren doet (één-op-één met een partner de geleerde kickbokstechnieken op elkaar uitvoeren, red.) hoeft dat ook niet per se te doen. We gaan ook niet van de eerste keer op elkaar beginnen slaan. Ik zal ook zorgen voor een positieve sportsfeer en -omgeving. Voorlopig zal ik alles alleen doen. Mijn jongere broer (15) traint samen met mij en maakt goeie vorderingen. Op termijn zou hij samen met mij kunnen coachen.”

Info: www.combatcult.be