Meer dan een kwarteeuw gaf Eric Merlier het beste van zichzelf op 11 november: “Zijn trompetgeschal zal blijven weergalmen”

Op 11 november vorig jaar was het de laatste keer dat trompettist Eric Merlier zaliger met hart en ziel te horen was op de herdenking van Wapenstilstand. Zijn eresalut aan de gesneuvelden die stierven voor het Vaderland, was op de kerkhoven van Kaster en Anzegem te horen, aan het monument in Tiegem en aan het standbeeld van de onbekende soldaat aan de Sint-Janskerk. “Eric speelde zo graag trompet en deed ongelooflijk zijn best om het telkens oprecht zo goed mogelijk te doen”, aldus oud-dirigent van de Koninklijke muziekmaatschappij ‘De Eendracht’ Joos Creteur (56).

In Anzegem staat in het gemeenschappelijk geheugen gegrift dat wijlen Eric Merlier steevast op post was om de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op te luisteren op 11 november. Volgens Joos Creteur is het ‘sinds mensenheugenis’, Eric zaliger zijn vrouw, Lucie Terras (59), gaat terug tot ergens de jaren 1993, voortgaand op de leeftijd van hun tweede dochter die nog klein was toen haar papa de Last Post en Te Velde voor zijn rekening nam. “Eerst was het Daniël Cosaert die die deze hommages bracht, daarna speelden Daniël en Eric samen en nadat Daniël kwam te overlijden, was het Eric die de laatste ruim 25 jaar dit speelde.”

“Ook al was hij vorig jaar zwakker door de chemo, Eric moest en zou spelen. Achteraf kwam hij bij mij en zei dat het toch goed gelukt was”, aldus zijn vrouw Lucie Terras. “Eric zat ermee in dat het niet goed zou gaan. Hij had het toen lastig en kon niet meer zo goed blazen. Door de chemo was hij een stuk verzwakt. Maar opgeven was geen optie voor hem.”

“Sowieso moest ik de laatste jaren al mee met Eric als hij moest spelen. Hij was wat onzeker geworden. Ik had nooit gedacht dat hij op 11 november vorig jaar nog zou spelen. Paul Spollie heeft toen mooie foto’s genomen waarvoor ik hem dankbaar ben. Mijn kinderen en ik koesteren deze en vele andere momenten.”

83 keer op balkon

Tijdens de coronaperiode wilde Eric Merlier ook zijn steentje bijdragen. “Eric heeft 83 keer op ons balkon gespeeld tijdens de coronaperiode”, aldus Lucie. “Hij deed dit om zijn respect te tonen aan alle ‘zorgende mensen’ en hun een hart onder de riem te steken. Zijn muziek was belangrijk voor hem. Toen we verloofd waren in 1983 zei Eric mij dat hij met mij wilde trouwen, maar zijn muziek mocht ik hem nooit afnemen.”

Aparte muziekklank

Eric zijn muziekklank was apart. “Niemand had zo een klank als Eric”, vertelt Lucie. “Mijn kinderen en ik konden geblinddoekt zeggen dat het papa was die speelde. Dat was zijn troef. Tijdens de Sint-Ceciliaviering vorige week in Gijzelbrechtegem werden er onder andere een paar mooie stukjes muziek aan hem opgedragen door de Harmonie. Ik ben hen dankbaar.”

“Zelf startte hij met muziek toen hij twaalf jaar was. Eric zou zo fier zijn moest hij weten dat zijn trompetgeschal nog niet uitgedoofd is. Op 10 maart 2022 is hij overleden, ongeveer een maand nadat hij 59 jaar werd in februari. Ook oud-dirigent Joos Creteur vond de gedrevenheid van Eric Merlier onwaarschijnlijk. “Eric schreef zich op latere leeftijd in in het kunstonderwijs Muziek”, vertelt Joos Creteur (56). “Hij wilde zich verbeteren. Toen hij zijn eindexamen deed tijdens de coronacrisis, wist hij toch wat publiek te verzamelen, al was het op een veilige afstand, om een zo realistisch mogelijk examen te doen. Niet alleen in de muziek deed Eric zijn best, ook in het toneel wilde hij het zo goed mogelijk doen. Het typeerde Eric.”