Meer dan duizend huishoudens kwamen samen tijdens Dag van de Gesellige buren in Wingene

Op zondag 21 mei vierde Wingene ‘Dag van de Gesellige buren’. Het werd een gezellige namiddag waarbij buren elkaar beter konden leren kennen of gewoon samen gezellig vertoefden. Het opzet is alvast geslaagd.

“In Wingene bouwen we stap voor stap aan zorgzame buurten of Gesellige buurten”, weet schepen van Welzijn Tom Braet. “Met Dag van de Gesellige buren zetten we in op het versterken van de sociale cohesie. Dit handelt over verbondenheid en solidariteit in de buurt en het betekent dat elke buurtbewoner welkom is om deel te nemen aan het sociaal leven en dat iedere buurtbewoner zich verbonden voelt met de buurt.”

De Dag van de Gesellige buren zetten maar liefst 54 buren een tafel buiten op de oprit, de voortuin, in het openbaar groen en noem maar op. Er werd koffie en iets zoets aangeboden. Iets meer dan duizend huishoudens kwamen opdagen. Van de gemeente kregen de organiserende buren een goodiebag met daarin uitnodigingen, placemats en een zakje koffie.

Zomerdrink

Op vrijdag 23 juni vindt er een zomerdrink plaats om 19.30 uur in de tuin van het lokaal dienstencentrum Geselle en dit om iedereen te bedanken die meehielp om de actie zo succesvol te maken. Wie in de toekomst wil meewerken aan een Gesellige buurt is ook van harte welkom.