Meer dan drieduizend vrijwilligers verzamelen vijf ton afval tijdens veertiende Eneco Clean Beach Cup

Vandaag was de eerste zondag van de lente, en dus maakten Belgische en Nederlandse surfclubs naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de kustlijn schoon tijdens de Eneco Clean Beach Cup. Maar liefst 3.220 vrijwilligers lieten zich, verspreid over 26 kustlocaties, niet afschrikken door maartse buien of hevige windstoten en verzamelden tijdens deze veertiende editie meer dan vijf ton afval – 2,9 ton in België en 2,1 ton in Nederland – waarvan het merendeel plastic. Beachclub Ostend Sailing wist dit jaar de meeste deelnemers op de been te brengen en werd zo winnaar van de Cup.

Een sportieve strandwandeling én een lenteschoonmaak: het bleek opnieuw een geslaagde combinatie gezien de 3.220 vrijwilligers (2.355 in België en 790 in Nederland) die zondag afzakten naar de Belgische en Nederlandse kust. Gezinnen, vrienden, collega’s, verenigingen en sportclubs staken samen de handen uit de mouwen om aan de start van het watersportseizoen de stranden op te ruimen.

“Met meer dan 3.000 vooraf ingeschreven vrijwilligers werd vooraf al een record verbroken. En, ondanks het mindere weer, was de sfeer ook weer top”, zegt

Dubbel gevoel

Sven Fransen, bezieler van de Eneco Clean Beach Cup. Hij blikt met een dubbel gevoel terug op deze editie. “De vrijwilligers hebben opnieuw uitstekend werk geleverd, maar vijf ton afval blijft nog altijd ook vijf ton te veel natuurlijk”, klinkt het. De kracht van een eenmalig jaarlijks initiatief zoals de Eneco Clean Beach Cup zit volgens Fransen vooral in de bewustmaking.

“Mensen gaan daardoor in hun dagelijkse leven bewustere keuzes maken, bijvoorbeeld in de supermarkt. Preventie blijft dé manier om de plastic problematiek aan de bron aan te pakken”, klinkt het. De surfclub die dit jaar de meeste deelnemers wist te activeren, was Ostend Sailing uit Oostende. Zij werden tijdens het slotmoment in Blankenberge, de hoofdlocatie van de Eneco Clean Beach Cup, bekroond tot winnaar van de Cup.

Zeehond Billy

Hoogtepunt van de namiddag was de vrijlating van zeehond Billy, die sinds januari verzorgd werd in het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Plastic afval is niet alleen onaangenaam voor strandgangers, maar ook bijzonder schadelijk voor vissen, zeevogels en zeedieren die steeds vaker plastic in hun lijf krijgen of erin verstikken. Ieder jaar spoelen er aan de Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. Vaak jonge pups die ziek of gewond zijn door het afval of plastic in de Noordzee.

WK

Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze gestrande zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. “Zeehonden worden vaak ziek van plastic afval in de Noordzee. De clean-up en sensibilisering van Eneco Clean Beach Cup maakt wel degelijk een verschil voor hen”, licht Steve Vermote van Sea Life toe. Billy de zeehond kwam de afgelopen maanden 18 kilo bij en was dus voldoende aangesterkt om terug de zee in te gaan. “Eind januari spoelde hij aan in Wenduine, gekwetst en verzwakt”, aldus Vermote.

“Na drie maanden intensieve verzorging, eet hij weer zelfstandig, kwam hij 18 kg aan en herstelde hij voldoende om terug de zee in te kunnen. Zeehonden kunnen perfect alleen leven in het water. We verwachten dat Billy de draad gemakkelijk weer oppikt. Mocht hij toch ergens opnieuw aanspoelen, dan kunnen we hem verder opvolgen want hij is gechipt.”

Dapper trotseerde Billy de hevige wind en waggelde hij zonder aarzelen de Noordzee in, onder het goedkeurend oog van Steve Vermote van Sea Life, burgemeester Björn Prasse en een tweehonderdtal nieuwsgierige toeschouwers die op een veilige afstand het unieke tafereel aanschouwden. Overigens viel er nog veel meer te beleven op de hoofdlocatie in Blankenberge. Vlakbij de O’Neill Beach Club, de winnende surfclub van vorig jaar, genoten honderden bezoekers voor een gevarieerd programma met onder andere een ‘ecologisch theater’ en een meet-en-greet met zeemeerminnen. De allerkleinsten werden meegenomen naar ‘Viesvuilland’, een leerzame animatie rond afvalpreventie.

Educatie

Ook het educatieve luik ontbrak dus niet tijdens deze veertiende Eneco Clean Beach Cup. “We hebben maar één planeet en hebben ook als bedrijf de verantwoordelijkheid om die leefbaar te houden voor wie na ons komt”, klinkt het bij Mark Van Hamme van Eneco Belgium, hoofdpartner van het initiatief.

“Al meer dan tien jaar bundelen we samen met de surfersfederatie onze krachten om de stranden op te ruimen. Vandaag gaven 420 Eneco-werknemers en -klanten een duidelijk signaal dat het anders moet.”

Ook StuBru was van de partij, en Sunweb organiseerde een digitale schattenjacht. Op de twee hoofdlocaties werd er vurig gezocht en gingen winnaars Linda Noppe en Leen De Cock elk met een Sunweb travel cheque ter waarde van 1.000 euro aan de haal. Wie de komende dagen verder plogt, maakt nog steeds kans op de overige schatten.

(WK)