Meer dan 80 wijnen op Wingense Wijnbeurs door Centrumschool

Op zaterdag 1 oktober pakt de Centrumschool uit met de Wingense Wijnbeurs. Zeven wijnhandelaars laten de bezoekers proeven van hun uitstekende wijnen. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de school.

“Traditiegetrouw wordt door de leden van het oudercomité van de Centrumschool, op de eerste zaterdag van oktober, de aftrap gegeven van hun nieuw werkjaar met de Wingense Wijnbeurs”, vertelt Koen Holvoet.

“Na de start van het evenement in 2008, komen we aan de 15de editie. De formule is succesvol en wordt niet gewijzigd. Zeven wijnhandelaars brengen hun wijnen aan de man. Ze laten iedereen kennismaken, proeven en genieten van een selectie van hun lekkerste wijnen. Hierbij komen de traditionele wijnlanden zoals Frankrijk, Italië en Spanje aan bod, alsook Portugal, Griekenland, Argentinië, Hongarije, Roemenië, Zuid-Afrika, Californië en Australië. Nieuw dit jaar is dat een handelaar ook wijnen van Moldavische afkomst meebrengt. In totaal worden er een 80-tal verschillende wijnen gepresenteerd.”

Bestellingen

Op de beurs kan je ook de wijnen bestellen. Tegen eind oktober kunnen de bestellingen afgehaald worden in de Centrumschool. “Elk jaar lokt de beurs een 300-tal bezoekers. De beurs is eerder kleinschalig, maar heel gezellig. Bovendien maken de bezoekers kans om een mooi wijnpakket te winnen en hiervoor moeten ze enkel wijn proeven. Kinderen zijn van harte welkom en onder begeleiding kunnen zij hun creatieve kant laten zien.”

De beurs vindt plaats in zaal De Verrekijker op zaterdag 1 oktober van 15 tot 22 uur. Een ticket kost 6 euro in voorverkoop en aan de deur betaalt men 8 euro. Tickets bestellen via wijnbeurs.wingene@gmail.com.