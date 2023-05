Meer dan 600 mensen springen op de fiets voor juf Tine Lavaert

Zondag kwamen ruim 600 fietsers afgezakt naar OC de Coorenaar in Desselgem om er deel te nemen aan de tweede herdenkingsfietstocht van Tine Lavaert, ‘gOES TINgE’.

Het zonnige weer zorgde voor een mooie opkomst ter nagedachtenis van juf Tine Lavaert. De opbrengst gaat net als vorig jaar tijdens de eerste editie naar Kom Op Tegen Kanker. “Het is sjiek om te zien dat dit event zoveel mensen op de been brengt”, vertelt de 30-jarige Flor Coussement, zoon van Tine Lavaert.

“De combinatie fietsen, de verschillende afstanden, een terrasje doen, het gezellig samen zijn. Het goede doel en de herdenking waar herinneringen worden opgehaald. Allemaal redenen om hier aanwezig te zijn. Het heeft de kans om er nog eens over te spreken op een ongedwongen manier, los van de andere momenten. Soms hebben mensen een aanleiding nodig.”

“ We zaten met de vraag, gaan we dit nog organiseren? Maar als je die warmte nu ziet. Er kruipt veel werk en energie in, maar met de hulp van vrienden en familie die zich met plezier engageerden, de route uitstippelen, de inschrijvingen, de bar. We zijn met twintig mensen, iets wat net voldoende was op de drukste momenten. We hebben niet de ambitie om een groot evenement te worden. De Desselgemse Wielertoeristen, waar ons mama lid van was, en de Nieuwenhovespurters waren hier talrijk aanwezig. Heel mooi.”

(ELD)