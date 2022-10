Meer dan 600 kinderen nemen deel aan eerste Lichterveldse klimaatmars

De eerste Lichterveldse klimaatmars vertrok vrijdag aan het vredesmonument op de Markt. Vandaar trok de tocht voorbij de Neerstraat.

“Een symbolische plaats wanneer het om klimaatgevolgen gaat”, legt Kris Vandenbussche van 11.11.11 uit. “Het is de laagste plaats in Lichtervelde, die al enkele malen onder water kwam te staan door overstromingen.”

De klimaatmars kadert binnen de scholenactie van 11.11.11. Alle leerlingen werkten een tweetal weken rond het thema klimaatrechtvaardigheid. “Er werd gevraagd om een slogan, spandoek, kreet, gedicht of affiche te maken over dit thema en dit mee te nemen op de klimaatmars. De meest originele creatie wordt meegedragen op de grote klimaatmars in Brussel op zondag 23 oktober”, geeft Kris nog mee. “11.11.11 en Oxfam Wereldwinkel roepen op om mee te stappen, afspraak zondag om 11.15 uur aan het station in Lichtervelde.” (JW)