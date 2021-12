Meer dan 6.000 Noord-West-Vlaamse gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning

6.200 Noord-West-Vlaamse gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale woning. Door een fusie tussen de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH) en Vivendo wil dit woonagentschap sneller inspelen op de woonbehoeften in veertien West-Vlaamse gemeenten.

Vanaf 1 januari 2023 mag er van Vlaanderen slechts één woonactor per gemeente actief zijn. Door de fusie met BMH speelt Vivendo al ruim een jaar eerder in op die verplichting. De fusieakte werd op 15 december ondertekend. De doelstelling is betaalbaar, kwaliteitsvol en aangenaam wonen mogelijk maken in Brugge en ommeland. Het gaat om de elf gemeenten uit het voormalig Brugs arrondissement, aangevuld met Wingene, Ruiselede, Ichtegem en De Haan.

Wachttijd

Er is nog veel werk aan de winkel voor de nieuwe voorzitter Dirk De fauw, directeur Koen De Craemer en hun vijftig personeelsleden. Na de fusie biedt Vivendo aan meer dan 5.500 gezinnen een sociale woning aan. Maar de nood aan betaalbare woningen in de Brugse regio is de voorbije jaren exponentieel gestegen. “Er staan momenteel 6.200 kandidaten op onze wachtlijst”, bekent Dirk De fauw.

De gemiddelde wachttijd voor een toewijzing is ongeveer 3,5 jaar. Wachttijden van zeven jaar en meer zijn geen uitzondering. “Er is vooral nood aan woningen voor grote gezinnen en voor alleenstaanden met een kind. De redenen zijn de vele echtscheidingen en de creatie van nieuw samengestelde gezinnen”, aldus de voorzitter. De gemiddelde huurprijs van een sociale woning is 330 euro per maand.

Nieuwbouw

Enkel een fundamentele uitbreiding van het aanbod kan de wachttijden herleiden tot aanvaardbare proporties. Er zijn vijftien nieuwbouwprojecten in uitvoering voor in totaal 500 extra woningen. Er zijn ook 99 koopwoningen in opbouw. De projectlijst op middellange termijn telt 800 woningen in de Brugse regio. “Bijkomend probleem is de schaarste aan bouwgrond, we moeten mikken op inbreiding of de vervanging van bestaande huizen. Gelukkig hebben we nog enkele bouwgronden in woonuitbreidingsgebied in eigendom”, stelt Dirk De fauw.

Vivendo wil het bestaande huurpatrimonium omvormen tot duurzame flats en huizen waar het aangenaam wonen is. Met groene zones. Zo komt er bijvoorbeeld een publiek park naast de voormalige militaire kazerne in de Peterseliestraat in Brugge dat omgevormd wordt tot tachtig sociale flats. Voor het onderhoud en een energievriendelijker huurpatrimonium voorziet Vivendo 3 miljoen euro per jaar.