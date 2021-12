Meer dan 500.000 euro voor West-Vlaamse voedselhubs

Een voedselhub bezorgt voedseloverschotten aan mensen in armoede. “We stimuleren duurzaam voedselgebruik en zorgen ervoor dat overschotten uit onder meer de handel, de horeca en veilingen via verdeelkanalen terechtkomen bij mensen in armoede” zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De steun komt er na selectie van dossiers voor de projectoproep ‘sociale distributieplatformen naar voedselhubs’ van minister Wouter Beke (CD&V). “Met deze steun aan 12 voedseldistributieplatformen zullen we erin slagen om bijna overal in Vlaanderen aan de slag te gaan met voedseloverschotten, sociale, circulaire economie op te zetten en mensen in armoede een gezond aanbod te kunnen doen”, geeft minister Beke mee. Vlaanderen werkt zo aan een dekkend aanbod van sociale distributieplatfomen tegen eind 2025.

Armoedebestrijding

Sociale distributieplatformen zorgen ervoor dat voedseloverschotten op lokaal of regionaal niveau ingezameld worden op een voedselveilige manier en dat ze verdeeld worden over voedselhulp- en sociale organisaties. “Voedselhubs zijn een belangrijke meerwaarde op het vlak van armoedebestrijding”, stelt volksvertenwoordiger Warnez.

West-Vlaamse projecten

“In West-Vlaanderen zijn alle ingediende aanvragen goedgekeurd. Dit betekent dat in totaal €504.264,74 euro steun richting West-Vlaanderen komt”, geeft Brecht Warnez mee. “Sommige projecten zijn de opstart van een nieuw initiatief, anderen investeren in de bestaande werking.”

Zo zal W13 kunnen verder werken met hun bestaand platform om zo de kwaliteit en diensten nog te verbeteren. In Oostende en Brugge was men net zoals in de Westhoek in een opstartfase. Met deze middelen zal men de hele referentieregio mee in het verhaal kunnen nemen. In Midwest start de Dienstverlenende vereninging nieuw op. Zo is heel het West-Vlaamse grondgebied danzij deze oproep bediend.

Circulair aan de slag gaan met voedseloverschotten, sociale economie en gezonde voedselhulp gaan zo hand in hand.

Heel wat positieve gevolgen

Voedselhubs bieden niet alleen betaalbare, kwaliteitsvolle voedingsproducten aan, maar ondersteunen ook bestaande diensten en initiatieven die deze producten verstrekken aan maatschappelijk kwetsbare personen. “Dat zorgt voor tewerkstelling, het stimuleert een gezonde levensstijl, het bouwt aan het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van mensen die leven in kwetsbare omstandigheden en het ontwikkelt een netwerk van welzijnsactoren. Kortom, de verwachtingen zijn groot”, sluit Warnez af.