Meer dan 250 mensen geven bloed tijdens extra bloedcollectes aan de kust

Tijdens vijf extra bloedcollectes aan de Belgische kust in juli en augustus kwamen 268 mensen bloed doneren. Rode Kruis-Vlaanderen blijft bloeddonoren wel oproepen om te doneren. Dat laat woordvoerder Joachim Deman weten. “De zomerperiode is klassiek een moeilijkere periode om de bloedvoorraad op peil te houden. Ook komende maand wordt een uitdaging”, zegt hij.

In 2019 noteerde Rode Kruis-Vlaanderen een daling van 11 procent in de opkomsten voor bloeddonaties in de zomermaanden. In coronajaren 2020 en 2021 was de daling ten opzichte van de overige maanden kleiner dan 5 procent, omdat toen het hele jaar sprake was van een lagere opkomst.

Vijf extra bloedcollectes

Om de jaarlijkse terugval in juli en augustus op te vangen, trok Rode Kruis-Vlaanderen naar de kust. In Nieuwpoort, Bredene en Knokke-Heist organiseerde het vijf extra bloedcollectes. In Knokke-Heist noteerde het Rode Kruis de hoogste opkomst, hoewel ook daar maar zowat 70 procent van de plaatsen gevuld was. “Het is niet ideaal, maar ook geen verrassing”, zegt Deman. In de zomermaanden gaan veel mensen op vakantie of op uitstap, en zijn ze “minder bezig met doneren”, klinkt het.

Deman bevestigt dat er voor de meeste bloedgroepen momenteel voldoende voorraad is. Enkel voor bloedgroepen O- en AB- staan de voorraden laag. “Met het lang weekend in het vooruitzicht, gaat dat een extra uitdaging vormen. Dan valt het aantal donaties altijd wat terug.” Vooral voor bloedplaatjes, die maar vijf dagen goed blijven, wordt het “spannend”, aldus Deman.