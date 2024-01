Meer dan 2.000 Veurnaars genieten van smulkaart op nieuwjaarsreceptie

Zondagmiddag 7 januari haalden 2.100 inwoners van Groot-Veurne hun smulkaart af bij de ophaalstandjes op de Grote Markt.

Het stadsbestuur had gezorgd voor een omslag met bonnetjes voor een aperitief of een biertje, een broodje met een worst, een bakje friet en nog enkele versnaperingen. Er was muziek van ‘Die Fröhliche Trappisten’ die de koude voeten bij sommigen even lieten dansen op hun deuntjes. Alle drank werd geschonken in herbruikbare bekers. De waarborg van 1 euro werd terugbetaald bij inlevering van het glas.

Was je smulkaart op, kon je terecht in de ‘Eisbar’ nabij de schaatspiste of in één van de horecazaken op de Grote Markt. Vele aanwezigen kwamen met familie of vrienden uit de buurt naar de receptie om hun nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen. (JT)