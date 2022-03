Meer dan 100 Oekraïners kunnen terecht in Wingene: “Laten niemand in de kou staan”

De leegstaande bibliotheek in Wingene werd deze week omgebouwd tot een warme huisvesting voor vluchtelingen. Daarnaast worden er ook Oekraïners opgevangen in het klooster, het leegstaand Belfiuskantoor en in tal van privéwoningen.

“Na de oproep #plek vrij gemeente Wingene, gingen we op gemeentelijk niveau op zoek naar geschikte crisisopvang”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet.

“De oude bibliotheek is de ideale uitvalsbasis, want die staat toch leeg en is centraal gelegen. Ook in het klooster werden kamers klaargemaakt en het leegstaand Bel-fiuskantoor is klaar om mensen te huisvesten.”

Begeleiding op maat

Meer dan honderd Oekraïners kunnen op een huisvesting rekenen. Bij zeven privé-adressen kunnen er dertig personen intrekken. In het klooster zijn er vier kamers vrijgemaakt en dit voor zestien personen. Het Belfiuskantoor maakt plaats voor acht personen. Vijf eigenaars stelden een volledige woning ter beschikking en dat is goed voor de opvang van 25 personen.

De leegstaande bibliotheek werd omgebouwd tot een echte thuis en daar kunnen er 20 personen verblijven. Mocht men nog plaats te kort hebben, dan staan er nog meer dan 20 gezinnen klaar om kamers aan te bieden. “Personen die hun huis ter beschikking stellen of die opvang bieden op hun privé-adres krijgen een uitstekende begeleiding”, gaat Tom verder.

(foto Nele)

“We laten niemand in de kou staan. Twee medewerkers van ons Sociaal Huis gaan op stap om met de gezinnen te praten. Ze geven de visie mee, waar het echt om draait en bekijken ook de infrastructuur. De begeleiding gebeurt op maat van het gezin. Naast dit alles begeleiden ze de Oekraïners naar hun verblijfplaats en helpen ze waar nodig.”

Kwetsbare kinderen

“In de bibliotheek is ondertussen het eerste gezin aangekomen dat bestaat uit 14 personen met 12 kinderen”, gaat Tom verder. “De bibliotheek werd ingericht dankzij de hulp van de vele vrijwilligers. Alle goederen die aanwezig zijn, werden door inwoners van onze gemeente geschonken. Momenteel hebben we genoeg materiaal. In het gebouw is er een keukenruimte met alle nodige keukenspullen, een gezellige livingruimte en een grote ontmoetings- en speelruimte voorzien.”

“Op de eerste verdieping zijn er verschillende slaapkamers, ingericht op een speelse en vrolijke manier. Voor iedere Oekraïner is er een noodpakket voorzien met voedingswaren en schoonheidsproducten. Iedereen die aankomt heeft de basisproducten binnen handbereik. Speelgoed is aanwezig want 70 procent van de vluchtelingen die wij opvangen zijn kinderen. Zij zijn de meest kwetsbare slachtoffers van oorlogsgeweld.”

Vrijwilligers

Dit alles kon waargemaakt worden met hulp van een fantastisch team van vrijwilligers. Lien Mahieu is coördinator bij Dienstencentrum Geselle en coördineert nu de werking rond de vrijwilligers. “Het team vrijwilligers wordt onderverdeeld in vier groepen. Een eerste groep zijn personen die permanent bereikbaar zijn. Zij zitten aan het onthaal, organiseren activiteiten en schenken de mensen een warme thuis.”

“Een twee groep zijn de buddy’s via sociale werkers. Zij regelen praktische zaken en gaan op stap met de Oekraïners om te winkelen, bankzaken te regelen,… Daarnaast maken ze hen wegwijs in de gemeente. Dan hebben we nog een groep die de taak van vertaler op zich neemt. We hebben momenteel zeven vrijwilligers die tolk zijn en meehelpen. Tot slot is er de logistieke groep. Zij hielpen met het inrichten van het gebouw en zijn nog dagelijks aan het werk om alles proper te houden, om goederen te sorteren en zij zorgen ook voor het eerste noodpakket.”

Wie wil meehelpen, kan contact opnemen met lien.mahieu@wingene.be. De gemeente Wingene en Ruiselede bundelen hun krachten samen om een buurtwerker aan te werven om Oekraïense gezinnen verder op te volgen.

(NS)