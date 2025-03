Meer dan 1.000 lopers trotseren modder tijdens vierde editie In Flanders Fields Trail

In Ieper vond afgelopen weekend de 4de editie van de In Flanders Fields Trail plaats. In totaal kozen 1.200 sportievelingen voor een afstand tussen de 8 en de 32 km. Uitgezonderd enkele schoonheidsfoutjes zijn de organisatoren best tevreden over het loopevenement. “Als het aan ons ligt, is er volgend jaar opnieuw een In Flanders Fields Trail”, klinkt het.

De Flanders Fields Trail is een looptocht met een groepsstart voor lopers op alle niveau. De deelnemers lopen in de bosrijke omgeving rond de stad op zo’n 80 procent onverharde wegen. De lopers konden kiezen uit vier afstanden: 8,14, 23 en 32 km.

Starten en aankomen gebeurde aan zaal Fenix in Ieper. “De vorige drie edities van onze trail vonden plaats in Voormezele, maar omwille van de vele deelnemers gingen we op zoek naar een andere locatie, met wat meer mogelijkheden”, aldus de organisatoren.

“Op die manier kwamen we in Ieper terecht. Hier hebben we een parking en kleedkamers. We hadden nu ook een eigen bar die werd uitgebaat door de Running Ladies uit Geluwe. De opbrengst ging naar twee goede doelen.”

Geen wedstrijd

De Flanders Fields Trail doorkruist enkele privéterreinen, die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. “Zo konden we in Zillebeke door een boomgaard lopen. Daarnaast zette een landbouwer zijn poorten open voor de lopers. Op die manier konden we de verbinding maken tussen de Canadalaan en Schachteweidestraat.”

De Flanders Fields Trail is geen wedstrijd. “We doen wel een tijdsregistratie als service, maar een klassement is er niet. Onze trail heeft als bedoeling om samen te lopen met vrienden in de natuur”, klinkt het.

Tevreden

De organisatoren zijn over het algemeen tevreden over de 4de editie. “Uitgezonderd enkele schoonheidsfoutjes. Zo was er op een bepaald punt wat verwarring. Nu volgt nog feedback van de politie, de provincie en het Agentschap Natuur en Bos, maar als het aan ons ligt is er volgend jaar opnieuw een trailrun in Ieper.”