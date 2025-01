Meer dan 1.000 borden wijzen op nieuwe rookverbod in de Westhoek: “Het zijn eerste stappen naar een rookvrije toekomst”

Sinds 1 januari is het verboden om te roken op onder meer speel- en sportterreinen en in een straal van 10 meter rond de ingangen van woonzorgcentra, kinderdagverblijven, BKO’s, scholen en openbare bibliotheken. In de Westhoek werden 1.000 borden in dezelfde lay-out geplaatst om de mensen te wijzen op het rookverbod.

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek (Westhoekoverleg) en Gezondheidsmakers (het vroegere Logo, red.) spoorden de Westhoekgemeenten aan om met uniforme borden te werken om aan te tonen waar roken en vapen verboden is.

Rookvrije toekomst

“Het zijn eerste stappen naar een rookvrije toekomst voor alle kinderen en jongeren in de ganse Westhoek”, zegt Lien Vandenberghe van Gezondsheidsmakers Westhoek-Midwest. “De wettelijk rookvrije plaatsen zijn vanaf nu herkenbaar dankzij zo’n 1.000 borden in dezelfde lay-out in 14 van de 17 gemeenten in de Westhoek. Maar we willen verder kijken dan het wettelijk rookverbod en streven naar een rookvrije toekomst voor iedereen in de Westhoek en jongeren in het bijzonder.”

Sommige gemeenten gaven een eigen accent aan de signalisatieborden. Zo verwerkte Lo-Reninge de figuurtjes Lore en Remi, die onder meer de drie kidspaden in de stad promoten, in de borden. Die zijn ook voorzien van opschriften als ‘Hier speel ik rookvrij’ en ‘Hier sport ik rookvrij’.

“We vragen iedereen vriendelijk om niet te roken of te vapen op de locaties die aangeduid zijn met signalisatieborden”, zegt Wout Cornette (Dynamisch), schepen van Sport.

Lastig

“We begrijpen dat het lastig kan zijn om niet te roken tijdens een rust- of wachtmoment bij de schoolpoort, op het sportterrein of in de speeltuin. Toch draag je op die manier bij aan de bescherming van kinderen en jongeren in Lo-Reninge. Want ook passief roken of vapen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.”

