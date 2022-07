Meer bezoekers Traxfestival kunnen Novastar aan het werk zien

Op zaterdag 27 augustus zal Novastar als headliner op het podium van het Traxfestival staan. Dat podium schuift ook wat naar achter en krijgt een plaats op de terreinen van de betonwerkplaats die aan de Traxsite paalt. “Op die manier zullen er zo’n duizend mensen meer het festival kunnen bezoeken.”

Het Trax-festival vierde vorig jaar haar tiende editie. Voor die verjaardagseditie werden zo’n 7.500 tickets verkocht. “De verjaardagstaart is inmiddels op, maar dat wil niet zeggen dat we van de elfde editie van het gratis festival niet iets speciaals willen maken”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

Ondertussen is een groep van vrijwilligers in samenwerking met de stad en cultuurcentrum De Spil al volop bezig met de voorbereidingen op het festival. Op vrijdag 15 juli start om 10 uur de online ticketverkoop. Muziekliefhebbers kunnen tickets reserveren via www.traxfestival.be.

“De online ticketverkoop hebben we opgestart tijdens de coronacrisis, maar we vonden het een goed idee om dat toch te behouden”, aldus de schepen. Daarnaast wordt er dit jaar ook extra ingezet op veiligheid. Een team van tien securitymensen houdt zowel tijdens het festival als in de nachten rond 27 augustus een oogje in het zeil.

Van Novastar tot Jazzavan

Inmiddels is ook de affiche voor het festival helemaal af. Headliner dit jaar is Novastar, maar ook Ruben Block, gekend als frontman van Triggerfinger, is een bekende naam die de organisatie wist te strikken. Whorses, King Hiss en Idiots zorgen voor het stevige gitaarwerk. Als afsluiter kiest de organisatie voor Jazzavan, het feestconcept van de lokale legende Wouter Bossuyt. “In het verleden zorgde Wouter al voor muziek tussen de optredens, nu willen we hem ook de kans geven die hij zeker verdient.”

Extra capaciteit

In vergelijking met vorig jaar krijgt het podium ook een nieuwe plaats. “Het festival gaat nog steeds door langs de achterzijde van Trax, maar we plaatsen het podium op de terreinen van de betonwerkplaats die tegen de site ligt. Op die manier creëren we extra ruimte.” Het Traxfestival zal dit jaar plaats bieden aan zo’n 8.500 bezoekers, waardoor de capaciteit 1000 hoger ligt dan vorig jaar. “De komende weken valt er al van alles te beleven in de stad. Trax moet ook dit jaar de kers op de muzikale taart worden”, zegt de schepen.