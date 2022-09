Meer bezoekers in Kortrijk dan vorig jaar

Kortrijk ontving deze zomer bijna 200.000 bezoekers meer dan in 2021, dat is twaalf procent meer dan vorig jaar. De zomer was zonovergoten en dat is waarschijnlijk één van de belangrijkste redenen van de toename. Tijdens de zomermaanden zakten er 1.749.996 mensen af naar Guldensporenstad.

Stad Kortrijk merkt vooral pieken tijdens de grote events. “De zomer van 2022 was duidelijk een verademing voor iedereen. Iedereen was opnieuw vrij om ongebreideld te gaan en staan waar men wilde. En waar beter dan in Kortrijk? We hadden opnieuw een volwaardige Sinksen voor het eerst in drie jaar, beide braderieën waren een succes en de zomermarktjes waren traditioneel publiekstrekkers voor de Kortrijkzaan zelf. We merken ook dat de stadsmarketingcampagnes in Noord-Frankrijk hun vruchten afwerpen. We blijven hier verder op inzetten”, verklaart Wouter Allijns, schepen van Economie in Kortrijk.

Er is ook een opvallende toename in het aantal buitenlandse bezoekers. Meer dan dubbel zoveel Nederlanders kwamen naar Kortrijk deze zomer in vergelijking met 2021. Ook het aantal Franse bezoekers steeg gevoelig van 46.537 vorig jaar naar 57.594 dit jaar.