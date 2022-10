Meer bewegen onder begeleiding van bewegingscoach dankzij project ‘Bewegen op Verwijzing’ in Diksmuide

Toen Diksmuide aan het begin van deze legislatuur het charter Gezonde Gemeente tekende, lanceerde het Sociaal Huis een enquête waaruit bleek dat de Diksmuidelingen een hoger BMI hebben dan de gemiddelde Vlaamse cijfers. “Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ bestaat al een aantal jaar in Vlaanderen en een aantal steden schreven zich hier al op in. Het Sociaal Huis diende een aanvraag in om dit project ook in Diksmuide te lanceren en kreeg de goedkeuring van het Vlaams Instituut Gezond Leven en zo kunnen we vanaf november, met ondersteuning van Logo Midden West-Vlaanderen, dit initiatief lanceren”, aldus schepen Katleen Winne.

“Wie niet weet waar te beginnen, weinig tijd heeft of gewoon geen doorzettingsvermogen heeft kan vanaf november beroep doen op Gaeële Goemaere. Gaëlle is geen personal coach die samen met jou beweegt en ook geen vervanging voor kinesitherapie, maar ze maakt wel samen met jou een persoonlijk bewegingsplan dat volledig bij het ritme van je eigen levensstijl past. Ze helpt je op weg en motiveert je. Dat betekent niet dat men nu ineens meer moet gaan sporten, maar wel dat, door de tips van Gaëlle, het sporten een dagelijkse routine wordt, waardoor je zo al meer beweegt zonder sportsessies te volgen.”

Alles begint met een intakegesprek dat ongeveer 45 minuten tot een uur duurt. De volgende sessies duren dan een halfuurtje op een moment dat het voor u het best past. De sessies gaan door in het lokaal dienstencentrum Ten Patershove en zijn er voor mensen van alle leeftijden. “Wanneer je vindt dat beweging voldoende geroutineerd is in je leven kan je het traject zelf stopzetten. Er kan een tussenkomst geregeld worden voor maximum zeven uur individuele begeleiding of 21 uur groepsbegeleiding. Wat je moet doen, is een ‘Bewegen op Verwijzing’ ter sprake brengen bij je arts die je dan een verwijsbrief meegeeft. Dan ontvang je de contactgegevens van Gaëlle. Maak een afspraak met Gaëlle en breng je verwijsbrief mee om dan samen een beweegplan op te stellen dat Gaëlle zal opvolgen”, wijst schepen Katleen Winne.

“De Vlaamse overheid dekt het grootste deel van de kosten, jij betaalt slechts een beperkte bijdrage. Samen met de coach kan er ook nagegaan worden of begeleiding in groep mogelijk is. Voor individuele begeleiding betaalt men per kwartier met verhoogde tegemoetkoming maximaal 1 euro, zonder verhoogde tegemoetkoming maximaal 5 euro, voor de groepsbegeleiding per kwartier met verhoogde tegemoetkoming maximaal 50 cent en zonder verhoogde tegemoetkoming maximaal 1 euro. Vorig jaar telde men in Vlaanderen meer dan 10.000 consultaties voor ‘Bewegen op Verwijzing’, waarvan 93% individueel was en 85% behaalde zijn doelstellingen volledig. De meest voorkomende ziektes waarvoor 1.500 artsen minstens één patiënt doorverwezen zijn overgewicht en obesitas, mentale aandoeningen , diabetes type 2, hart- en vaatziekten en artrose.”