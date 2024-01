Meer aanwezigen dan vorig jaar op Diksmuidse nieuwjaarsdrink

Het stadsbestuur van Diksmuide nodigde iedereen uit op de nieuwjaarsdrink op zondag7 januari. Hoewel het behoorlijk koud was kwamen toch een 1.200 mensen klinken op het nieuwe jaar.

Hoewel het publiek in het begin met mondjesmaat toekwam, was tegen 11 uur de Grote markt al behoorlijk vol gelopen zodat tegen 13 uur de teller op iets meer dan 1.200 aanwezigen stond. Gezellig wandelend tussen de verschillende standen waar hapjes en drankjes door de stad werden aangeboden en genietend van de muziek die de Woumense streetband the Rolling Notes bracht, werden vriendschappen aangehaald, kennisgemaakt met nieuwe buren en was er één grote wens bij de meesten: eindelijk vrede, geen oorlog meer zodat alle mensen gelukkig met elkaar kunnen samenleven.

Een wens die ook in Diksmuide wordt weergegeven op de IJzertoren. Er waren iets meer aanwezigen dan vorig jaar. Er was ook dit jaar weer gelegenheid om eens even aan tafel te gaan zitten, maar de meeste mensen hielden eraan om rond te wandelen en heel wat mensen te ontmoeten. Een sfeervolle en geslaagde nieuwjaarsdrink. (ACK)