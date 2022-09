Meepraten over vernieuwing van Den Hoogen Pad tijdens infomarkt

Op donderdag 29 september organiseert de gemeente Maldegem een informatiemarkt in CC Den Hoogen Pad. De bevolking en de verenigingen krijgen de gelegenheid om het voorontwerp van de renovatiewerken van Den Hoogen Pad te bekijken en er hun visie over te geven.

De renovatie en uitbreiding van Den Hoogen Pad was één van de projecten dat het gemeentebestuur van Open VLD, N-VA en De Merlaan in het vooruitzicht had. Er werd een ontwerper aangesteld. In februari 2020 kwam er een nieuwe meerderheid van CD&V, N-VA en Groen. Deze renovatie en uitbreiding is één van de projecten die de nieuwe meerderheid heeft overgenomen.

Infomarkt

De nieuwe meerderheid heeft contact opgenomen met architectenbureau Archus om zijn voorontwerp aan te passen aan hun wensen, want ze zien de renovatie en uitbreiding ruimer. Voor het architectenbureau concrete plannen op papier zet, wil het gemeentebestuur de bevolking en de verenigingen inzicht geven over de vernieuwing en uitbreiding. Op donderdag 29 september wordt daarom een infomarkt in Den Hoogen Pad georganiseerd. Op verschillende standen zullen de ideeën voor de vernieuwing en uitbreiding te zien zijn.

Aanpassingen

De eerste infosessie begint om 18 uur en duurt tot 19.30 uur. De tweede sessie begint om 19.30 uur en duurt tot 21 uur. Inschrijven voor één van de sessies kan tot maandag 12 september bij de gemeente. De mensen die naar één van de sessies komen, krijgen niet alleen inzage in de ideeën. Zij mogen ook hun visie op de ideeën geven, en aanpassingen en nieuwe ideeën voorstellen. Het architectenbureau en het schepencollege zullen nagaan in welke mate er op de gemaakte voorstellen en opmerkingen kan worden ingegaan. Het dossier zal nog verschillende malen op de gemeenteraadszitting komen. Er wordt verwacht dat de werken na het seizoen 2022 – 2023 kunnen beginnen. Den Hoogen Pad zal dan gedurende maanden buiten gebruik zijn. (LV)