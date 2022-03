Meens wereldkampioen acrogym Wannes Vlaeminck (15) als held onthaald bij zijn thuiskomst: “Hij verdient een standbeeld”

De 15-jarige Wannes Vlaeminck, die vorige week vier medailles pakte op het WK acrogym in Baku en zelfs met zijn team wereldkampioen werd, is vrijdagavond door buurtbewoners en sympathisanten hartelijk onthaald. “Die erkenning doet deugd”, reageerde de duidelijk opgetogen turner.

Zo’n 40 familieleden, buurtbewoners van het Vander Merschplein en sympathisanten stonden Wannes vrijdag op te wachten bij zijn terugkeer van de topsportschool. Wannes wist van niets en was uiteraard in zijn nopjes met al deze steun. “Leuk thuiskomen”, aldus de wereldkampioen. “Ik train al jaren 28 uren per week en dan doet die erkenning wel deugd.”

Op een speech was hij niet voorbereid. “Ik was nerveuzer voor het toespreken van de supporters dan voor de finale in Baku zelf”, zegt hij met een brede glimlach.

Standbeeld?

Ook de opgekomen supporters waren enthousiast. Eén van hen was Bert Desal die sinds kort ook op het Vander Merschplein woont en een buur is van Wannes. “Schitterend dat we nu een wereldkampioen op ons plein hebben”, aldus Desal. “Er staat hier al een standbeeld maar eigenlijk zou Wannes er na zijn knalprestatie ook een beeld verdienen. Ik denk niet dat onze stad veel wereldkampioenen telt.”

Wannes wordt volgende week zaterdag om 10 uur in beperkte familiekring ontvangen door het stadsbestuur op het stadhuis. Daar zal een huldiging volgen voor zijn wereldtitel. (MPM)