Medisch Sociaal Opvang Centrum bestaat 25 jaar

Het MSOC Oostende bestaat 25 jaar. Lucas Vandendriessche is de nieuwe directeur en pleit voor meer overleg en zichtbaarheid van de organisatie. Nog dit jaar openen ze opnieuw de instuif. “De samenleving heeft de rug gekeerd naar onze doelgroep”, klinkt het.

“In het MSOC (Medisch Sociaal Opvang Centrum) helpen we op een toegankelijke manier mensen die zwaar verslaafd zijn aan illegale drugs”, zegt Lucas Vandendriessche. Sinds 1 maand is hij de nieuwe directeur van het Medisch Sociaal Opvang Centrum in de Perronstraat. “We zorgen voor opvang en begeleiding. We houden de gezondheid en het welzijn van de mensen in stand. Een volgende stap in dit proces is de intensieve psychologische begeleiding, maar dat kan niet in ons centrum in Oostende. ”

Oostende en wijde omgeving

Er zijn dergelijke centra in Brugge en Kortrijk die, in tegenstelling tot Oostende, ook residentiële opvang bieden. Daar kan men intensiever aan de slag tijdens het afbouwen van de verslaving. Het MSOC is bekend als verstrekker van methadon, een medicijn dat hen helpt ontwennen.

In 2020 begeleidde een team van 18 mensen zo’n 579 mensen. “Er was in dat pandemiejaar geen daling te merken. Dat zegt ook al wat over de omvang van het drugprobleem en over de noodzaak van het MSOC”, luidt het. De cijfers tonen aan ‘slechts’ 46 procent van de cliënten in Oostende woont. De rest komt uit de wijde omgeving met opvallende aantallen voor Brugge (37), Middelkerke (24), Bredene (32), Blankenberge (26) en Gistel (20).

Man van 30+

Zo’n 17 procent komt uit de randgemeenten: 12 procent uit de kustgemeenten. Van veel verder komt het publiek niet, want 90 procent komt uit Noord-West-Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt verder dat 7 op 10 personen mannelijk zijn. “Er zijn heel wat misvattingen over onze werking en onze cliënten. Zo klopt het beeld dat onze cliënten jongeren zijn helemaal niet”, zegt Lucas Vandendriessche. “Bijna 2 op 3 is tussen de 31 en 45 jaar. Een ander opvallend cijfer is dat de helft van onze cliënten enkel een diploma van het lager onderwijs behaalde.”

Er zijn elk jaar ongeveer 150 nieuwe aanmeldingen, maar de helft zijn oud-cliënten die hervallen zijn. “Het is een misvatting dat de drugsverslaafden methadon krijgen als vervanging, en dan na een periode weer clean worden”, klinkt het bij de nieuwe directeur. “Velen blijven gebruiken. Sommigen zijn zo verslaafd aan drugs, met een complexe problematiek dat hun welzijn en gezondheid op de eerste plaats komen.

Heroïne

“We moeten realistisch zijn. De succesratio van mensen die hier binnenkomen, methadon krijgen weer helemaal clean worden, is laag De uitstroom zijn mensen die opgenomen worden, verhuizen of sterven. De verleiding blijft immers groot. De kostprijs voor 1 gram heroïne is amper 10 euro. Dat is voor velen betaalbaar”, weet Lucas Vandendriessche. Uit cijfers blijkt dat ‘slechts’ 1 op 5 cliënten een leefloon of OCMW-steun krijgt. Heroïne is bij 2 op de 3 cliënten het belangrijkste product, gevolgd door amfetamines en cocaïne, beiden 9 procent. Cannabis wordt door slechts 5 procent opgegeven als voornaamste gebruikte drug.

“Het moeilijkste is om tot de mensen door te dringen. Daarom wordt iedereen, voor ze methadon krijgen, telkens gezien door één van onze 3 artsen. Uiteraard begeleiden we de cliënten, samen met andere diensten zoals CAW, OCMW of psychologen. De aanspreekbaarheid van de mensen is soms wel een probleem. Als ze hier toekomen is het een uitdaging om een deftig gesprek met hen te voeren. Toch proberen we tot hen door te dringen.”

Eindstation

Vandendriessche : “Mensen denken soms dat het MSOC mensen helpt die letterlijk ‘ergens’ op de trein zijn gestapt en vervolgens in het eindstation Oostende hun weg zoeken. Dat klopt niet. De huizenprijzen in Oostende zijn niet van die aard om onze doelgroep aan te trekken.”

“De belangrijkste realisatie in 25 jaar MSOC is dat onze medewerkers erin slagen om onze cliënten, de restgroep van de restgroep, nog te handhaven in de samenleving. En dat terwijl de maatschappij hen al de rug heeft toegekeerd. Daarom blijft het MSOC belangrijk. Sinds de pandemie was het onthaal en de instuif waar mensen een kop koffie konden drinken gesloten. We zullen dat nog dit jaar weer openen.”