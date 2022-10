Medios Oostende gaat door en aanvaardt nieuwe locatie op proef

Hulporganisatie Medios blijft voortbestaan. De ruimte die Medios tot nu toe gebruikte in de Overvloedstraat, wordt verbouwd tot uitbreiding van de naburige daklozenopvang. Het stadsbestuur stelt hen voor om te verhuizen naar een loods in de Blauwkasteelstraat, waar nu ook al Colsol huist. De vrijwilligers besloten dat voorstel een kans te geven. “Toch willen we die locatie eerst zes maanden op proef, want zoals de loods nu is uitgerust, is het niet van dien aard om daar permanent te werken”, vindt bestuurslid Willy Sibiet.

Medios werd begin jaren ’80 opgericht vanuit de medische wereld en trok met verschillende konvooien met hulpgoederen richting Polen. Later kwamen daar konvooien naar Roemenië bij. In die tijd was dokter Reginald Moreels een van de bezielers. De hulporganisatie legde zich later steeds meer toe op hulp aan de Oostendse bevolking door middel van schenking en verkoop van kledij, meubels en huisraad en ander humanitair werk. De voorbije jaren hadden ze een onderkomen in een voormalige school in de Overvloedstraat op het Westerkwartier. Die bevindt zich vlak naast de daklozenopvang. Oostende heeft echter plannen om die uit te breiden : betere slaapruimtes, een ontmoetingsplaats en gespreksruimtes voor de werking van de daklozenopvang, die de stad steeds meer professioneel ondersteunt. Met als gevolg dat de ruimte die Medios innam binnenkort wordt verbouwd tot uitbreiding van de daklozenopvang. Ze kregen een opzeg, verkochten deze zomer de grootste meubels en zijn sinds midden september gesloten.

Drama

Volgens gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) moet de stad meer doen : “Begin dit jaar werd aan Medios meegedeeld dat ze er niet langer terecht konden. De stad beloofde te helpen met het leegmaken, maar dat gebeurde niet. Tijdens de zomer hebben ze het dossier laten aanslepen. En nu stellen ze een ruimte voor die slechts één vierde zo groot is als het pand in de Overvloedstraat. De stad zou hen moeten helpen door leegstaande handelspanden ter beschikking te stellen. De situatie is ernstig want wij kregen huilende medewerkers van Medios over de vloer.”

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) zegt dat er wel degelijk actie werd ondernomen en dat ze de beloftes aan Medios afvinkt op een lijst: “We hebben samen met Medios gekeken naar een alternatief. Ze kunnen hun werking verder zetten in een loods in de Blauwkasteelstraat. De loods wordt al gebruikt door Colsol, maar er is nog plaats. Er zijn andere openingstijden en ze kunnen ruimtes gemeenschappelijk gebruiken. Verder komt er een afgescheiden ruimte. Er zal ook plaats voorzien worden voor twee containers en we kijken waar we nog verder opslagplaats kunnen voorzien. Het is niet evident om een loods te vinden en al helemaal niet op het Westerkwartier. Want dat was één van hun vragen. We zullen ook de verhuis faciliteren.”

Proef

Medios hield woensdagavond een bijeenkomst waar het bestuur de plannen van de stad uiteenzette. “Het merendeel van de vrijwilligers wil de oefening wagen om naar de loods te verhuizen”, zegt bestuurslid Willy Sibiet. ”De verhuis wordt wel gekoppeld aan de proefperiode van zes maanden, waarin we willen nagaan of het werkt. Pas nadien kijken we of dit definitief wordt, want zoals de loods nu uitgerust zal worden, is het niet van dien aard om daar permanent te werken. Er moet in de loods nog veel veranderen. We begrijpen dat dit niet onmiddellijk kan, maar er moeten wel aanpassingen gebeuren. Dat betekent bijvoorbeeld een afgesloten ruimte met verwarming, die geïsoleerd is. Eventueel aangevuld met nog aanpassingen die we de komende maanden in kaart brengen.”

Medios blijft dus verder bestaan, in tegenstelling tot wat de oppositie op de gemeenteraad suggereerde. “Onze containers moeten overgebracht worden, Colsol moet plaats maken en dan moet nog alles ingericht worden. We verwachten een heropening in januari.” Het plan van Karel Labens om leegstaande handelspanden in te richten voor een pop up-verkoop, wordt maar lauw onthaald. “We hebben dat ook besproken en daarover waren de meningen toch erg verdeeld. Dat lijkt aanlokkelijk, maar het betekent wel dat je één of twee keer per jaar moet verhuizen, dat de zaak moet bemand worden en dat je veel over-en-weer zal moeten rijden met materiaal tussen de opslagplaats en de winkel. We willen eerst de optie van een centrale plaats uittesten vooraleer er een tweede locatie komt.”