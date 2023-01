Medios heropent op nieuwe locatie in Oostende: “Hopelijk vinden de mensen de weg naar de Blauwkasteelstraat”

In een loods in de Blauwkasteelstraat, vlakbij het Ensorinstituut, heropende Medios haar meubel-, huisraad- en kledijbank. “Er is veel veranderd, maar onze werking blijft”, zeggen de talrijke vrijwilligers tijdens de eerste opening.

De humanitaire organisatie Medios is al 40 jaar een begrip in de regio. Ze moesten eind 2022 noodgedwongen de vaste stek in de Overvloedstraat verlaten omdat de daklozenopvang uitbreidt. De verhuis naar de Blauwkasteelstraat is nu een feit. De kleinere ruimte die ze delen met Colsol werd in gebruik genomen. “We zijn voorlopers van de circulaire economie want we halen kledij, klein huishoudmateriaal en meubilair op, sorteren het en verkopen het voor een minimale prijs aan mensen die het sociaal moeilijk hebben”, zegt secretaris Willy Sibiet.

De opbrengst gaat naar Oostendse projecten in de strijd tegen kansarmoede. “We steunen scholen om kansarme kinderen te helpen, voedselverdelingsorganisatie Sint Vincentius en twee kleine projecten in Senegal.”

Nieuwe locatie

“Die verhuis viel bij onze mensen moeilijk. Het vergde een organisatie en ik ben blij dat onze mensen hebben meegewerkt. We schilderden de loods en deden wat inrichting.”

Voortaan kan men er terecht voor kledij, huisgerief, bedden, matrassen en klein meubilair. “We beantwoorden aan een nood want voor veel mensen zijn we nodig. Hier kunnen ze spullen kopen die ze anders voor die prijs niet zouden vinden. Maar de mensen zullen ons terug moeten vinden.”

40 jaar vrijwilliger

Suzanne (84) is er al bij van in het begin: “Eerst zaten we in de Kaaistraat, vervolgens bij moederhuis Wante en daarna in de Overvloedstraat. In de beginjaren ging ik nog mee met de konvooien naar Polen. In die hoogdagen waren er wel honderd vrijwilligers. Deze verhuis geef ik een kans. Het is echt te hopen dat mensen de weg vinden.”

Ook Maryleen bevestigt: “Sinds mijn pensioen help ik hier een handje en er is zeer grote nood aan wat we doen. In de Overvloedstraat bereikten we een 50-tal mensen per week. Vooral de kledij is gegeerd.”

Ook Lorenzo helpt mee: “Al 17 jaar steek ik een handje toe bij het ophalen van spullen. Acht zeer grote meubelkasten kunnen we niet meenemen want de plaats op onze nieuwe locatie is beperkt. Maar ook ik verhuisde mee en hoop dat het hier goed draait.”